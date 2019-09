Vox rechaza firmar en las Cortes el pacto contra la violencia machista por «criminalizar» a los hombres

El partido ultraderechista Vox ha reiterado que no volverá a sumarse al Pacto Valenciano contra la Violencia de Género. Con motivo de la celebración del segundo aniversario de este pacto, la portavoz en Las Cortes, Ana Vega afirmó ayer a Cadena Ser que no se van a sumar a ese acuerdo porque consideran que lo realmente importante sería elaborar una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos los miembros. Vox considera que no se puede atribuir la violencia únicamente a los hombres justificando su argumentación en casos como el de Ana Julia Quezada, acusada de matar al hijo de su pareja, el pequeño Gabriel. Para Ana Vega, la existencia de este suceso demuestra que no debe haber medidas especiales contra la violencia machista. En declaraciones recogidas por la Ser, la portavoz sostuvo que «casos así suceden todos los días, aunque realmente estas políticas no quieran sacarse a la luz». «No se puede criminalizar al 50% de la población por su sexo», según añadió la diputada autonómica. Ante estas declaraciones, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, prefirió no tener en cuenta la postura de Vox y se limitó a recordar que el Pacto Valenciano fue suscrito por todas las fuerzas democráticas de nuestra comunidad.

La vicepresidenta y consellera anunció que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista constituirá un grupo de trabajo que desarrolle una Estrategia Valenciana contra la Violencia Sexual, que permite caminar hacia el fin de este tipo de agresiones contra las mujeres. Oltra hizo estas declaraciones tras la reunión del segundo aniversario que fue firmado en septiembre de 2017 por 63 representantes de entidades sociales y cívicas, administraciones públicas, instituciones judiciales y universitarias, cuerpos de seguridad, partidos políticos, agentes económicos y sindicatos, entre otros. El acuerdo, el único de España que contempla la participación directa de la sociedad civil, tiene un periodo de cumplimiento de 5 años, y en su segundo aniversario ya cuenta con el 82% de las 293 medidas iniciales en marcha, según informó la vicepresidenta Mónica Oltra, quien explicó que se ha decidido introducir algunas nuevas.