Los socialistas votan en la Diputación en contra de una moción por la financiación autonómica

El PSPV-PSOE ha sido el único partido en la Diputación Provincial de Alicante en votar en contra de una moción de Compromís que pedía convocar urgentemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar los problemas de financiación de las comunidades autónomas. Esta iniciativa que Compromís está planteando en numerosas instituciones de la Comunitat Valenciana ha salido adelante por el apoyo del equipo de gobierno, que forman el PP y Ciudadanos (Cs), durante el primer pleno ordinario de la institución provincial tras su renovación el pasado julio.

La moción defendida por el único diputado de Compromís, Gerard Fullana, insta al Gobierno en funciones a convocar urgentemente el CPFF para "buscar soluciones colegiadas a los problemas de financiación de las comunidades y municipios, y garantizar la suficiencia financiera de las instituciones valencianas". También articular los mecanismos necesarios para que el Ministerio de Hacienda transfiera a las comunidades los recursos demandados y avanzar en la "necesaria" reforma del sistema de financiación y en el reconocimiento de la deuda del Estado con los valencianos, "especialmente con los pueblos de Alicante".

Fullana ha pedido el respaldo a la iniciativa para "enviar un mensaje unánime de la Diputación", y ha sido rápidamente apoyada tanto por Eduardo Dolón y su grupo del PP, quien incluso a dado las "gracias" a Compromís por sumarse a la demanda de su partido "de los últimos meses", como por Javier Gutiérrez, de Cs. Sin embargo, el portavoz socialista, Toni Francés, ha justificado el "no" del PSPV-PSOE a que están "de acuerdo en el fondo pero no con la forma" ya que ven que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que forman el Gobierno central y las autonomías, "no es un instrumento útil" por hallarse el Ejecutivo "en funciones".

Esta circunstancia provoca, según Francés, que la parte del CPFF que representa el Gobierno no pueda "comprometerse a solucionar problemas a futuro" en tanto que se desconoce si a partir del día 23 habrá un Gabinete presidido por Pedro Sánchez o se convocan elecciones generales. Ha proseguido que la actual situación de falta de recursos en el caso de la Comunitat Valenciana es consecuencia de que no salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado y de que no se hayan producido las actualizaciones de las entregas a cuenta ni del IVA.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, del PP, ha comentado en el turno final antes de la votación que confía en que este apoyo de su partido a Compromís tenga una respuesta recíproca cuando su grupo se dirija a la Generalitat para pedir mejorar la financiación autonómica hacia la provincia de Alicante. Mazón ha estrenado los plenos ordinarios del actual mandato con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista: 40 en lo que va de año más otro caso en estudio, y también en memoria del artista de Alcoy Camilo Sesto, que falleció el pasado día 8