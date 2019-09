Oltra pide en las Cortes más financiación al Gobierno por "imperativo político y moral"

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra ha solicitado hoy en las Corts una financiación autonómica constitucional, inversiones justas y la regularización de la deuda de la Generalitat para conseguir los recursos suficientes para atender la política social. "No es una exigencia egoísta" ha dicho, sino "un imperativo político y moral". Oltra, que ha comparecido en el parlamento valenciano para explicar las líneas estratégicas de su conselleria esta nueva legislatura, ha mantenido que el Ejecutivo "no cesará en la reivindicación de una financiaciación y en la necesidad de no repercutir nuestro infrafinanciación sobre las espaldas de valencianas y valencianos", en alusión a los recortes que planea el Ejecutivo valenciano y que ha abierto una brecha entres los socios de Gobierno en el inicio del Botànic II y en medio de un clima preelectoral.

Oltra, sin embargo, ha bajado el tono más guerrero de los últimos días y ha evitado ahondar en el conflicto con los socialistas a cuenta del plan de ajuste y el bloqueo ante la reforma de la financiación autonómica. De hecho, ha comenzado su discurso con la apelación al consenso, el diálogo, la negociación y el acuerdo, conceptos, ha aseverado, que encuentran en el Botànic II "el mejor ejemplo". El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asistido a las Corts para escuchar la comparecencia de Oltra, aunque se ha marchado una hora después.

La palabra recortes la ha introducido la diputada popular Elena Bastidas que le ha exigido a Oltra que se oponga a ellos y certifique que no habrá tijeretazos en materia social y que recupere el tono y el brío a la hora de reivindicar. "El poder le ha cambiado", le ha soltado la parlamentaria popular. "Las camisetas se han convertido en moqueta", ha incidido Bastidas. "Ustedes iban a poner a las personas en el centro y lo que han hecho es ponerlas en el huracán", ha dicho.

Oltra ha expuesto las medidas que tiene previsto poner en marcha desde su departamento, un amplio programa social que en el contexto actual de asfixia en las cuentas públicas de la Generalitat, supone un auténtico desafío. El paquete de anuncios incluye un plan de infraestructuras sociales para dignificar los espacios físicos donde se prestan los servicios sociales y varias estrategias conjuntas que tienen que ver con la infancia y la adolescencia, las personas mayores, la juventud o la salud mental . Según Oltra la legislatura pasada fue la de la "atención a la emergencia social y establecimiento de un cambio profundo", en la actual es necesario consolidar el cambio". La consellera ha anunciado también tres leyes para la próxima legislatura: ley de igualdad, y ley de accesibilidad universal.

La vicepresidenta ha sacado pecho por el esfuerzo inversor y de gestión hecho en el Botànic en materia de dependencia frente al panorama heredado del gobierno popular con listas de espera de más de 46.000 expedientes y más de 17.000 ocultos.