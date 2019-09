El déficit de la Comunidad Valenciana continúa su escalada ante el bloqueo del sistema de financiación

El último dato sobre el déficit de las comunidades autónomas eleva la preocupación sobre la situación financiera del territorio valenciano. El agujero entre gestos e ingresos de la Generalitat se suplicó en el mes de junio, de acuerdo con los datos difundidos esta mañana por el Ministerio de Hacienda.

La Comunidad Valenciana contabilizó en el citado mes un déficit público de 1.276 millones de euros. La cifra es el doble de la registrada hace un año (666 millones) y también de la de hace un mes (mayo), cuando se quedó en 670 millones.

En números absolutos, la Comunidad Valenciana es la segunda autonomía con mayor descuadre de sus cuentas detrás de Cataluña (1.724 millones), una situación que se reproduce en cada balance mensual. En términos relativos con respecto a su PIB, la situación valenciana (1,1 %) no es tan negativa, ya que se sitúa por detrás de Extremadura (1,35 %), Navarra, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha.

Este hecho, que no se deba en meses anteriores, lleva a pensar que la situación está ya relacionada con el bloqueo a las entregas a cuenta del sistema de financiación. El Consell ha insistido en el pasado ante la presentación de estos datos que el problema de la C. Valenciana es de ingresos y no de gastos, que están por debajo de la media española, a pesar de que se han incrementado en los últimos ejercicios.