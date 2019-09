Marzà: «Pedro Sánchez es desleal con la Comunidad. A veces peor que con el PP»

Es el conseller más joven del Botànic, pero uno de los que más horas de vuelo político acumula. Referente del sector del Bloc que agrupa a los dirigentes más jóvenes, Vicent Marzà se muestra muy duro con el Gobierno de Sánchez, exige al Consell un tono más reivindicativo. A través de una entrevista en el inicio del curso escolar, Vicent Marzà dice que no es posible ajustarse en Educación y que «el propio Gobierno en su anteproyecto de presupuestos incluyó 450 millones de adelantos, un ingreso necesario y previsto». Según afirma «nos dicen que tenemos que retener 438 millones, es decir menos de lo que está previsto ingresar. No es problema de recortes. El problema es que el que tenía que pagar no está pagando».

En sus críticas al Gobierno de Madrid admite que «está siendo totalmente desleal con el pueblo valenciano. No hay ninguna diferencia hasta ahora del PSOE al PP; de hecho en algunos momentos hasta sentimos que es peor». El conseller reconoce que «no es cierto que no puedan pagar» y añade que «ya aprobaron en su anteproyecto la cantidad y se puede hacer un decreto ley para hacer la transferencia que todo el congreso convalidaría con gusto».

Marzà tiene 40 sentencias en contra y ante la pregunta de si hace autocrítica, reconoce que todas son sobre las mismas cuestiones [plurilingüismo y concertada] y las que han llegado al Supremo le dan la razón. «¿Quién tiene interés en que no se bajen las ratios? Nosotros defendemos los intereses de niños, pero al otro lado hay una conjunción de intereses, en defensa de sus privilegios como no bajar las ratios (los concertados) o que se siga pagando con dinero público conciertos de bachillerato cuando hay oferta pública suficiente». El conseller lamenta los intereses económicos y políticos y precisa que «nos marcamos como objetivo que los centros íntegramente en barracones tuvieran las obras comenzadas o acabadas y lo hemos cumplido. Iniciamos el curso con siete centros nuevos, dos mil niños menos en barracones y somos el territorio que más invierte en construcción de centros».