«La dirección de Podemos debe ser mayoría de mujeres»

P Todo apunta que su ascenso no acabará únicamente con la portavocía del grupo parlamentario. Ahora se habla de usted como posible candidata a la secretaria general de Podemos en la Comunidad Valenciana...

R La verdad es que lo vivo con cierta sorpresa al ver tantas noticias. En este momento tan complejo en la política estatal no sabemos si se va poder seguir la hoja de ruta marcada por nuestro actual secretario general (Antonio Estañ) y no sabemos qué va a pasar con los plazos de la asamblea autonómica. Independientemente de esos plazos, una asamblea debe servir para reflexionar y debatir cuál queremos que sea nuestro papel. Ahora que estamos en el gobierno entiendo que debe ser de fortalecer la organización y aumentar la implantación territorial. Para conseguirlo tenemos que ser un equipo de personas con capacidad ejecutiva, con voluntad. Y los nombres son jugosos pero no deben de ir por delante. Los liderazgos son importantes pero los buenos liderazgos salen, aparecen de forma natural, respaldados por una amplia mayoría. Para construir ese Podemos fuerte necesitamos un amplio consenso, cuanto más amplio mejor.

P Con la mirada puesta en esas elecciones, ¿tienen ya definido el calendario para elegir la nueva dirección autonómica?

R Barajamos diferentes opciones debido al nivel de incertidumbre en el panorama estatal. El Consejo Ciudadano Valenciano, por el momento ha decido esperar a ver qué pasa con el gobierno de Madrid. Después de mucho debate, hemos llegado a la conclusión de que hay que esperar a cerrar un calendario concreto hasta que sepamos si vamos a unas nuevas elecciones o si se consigue conformar un gobierno en España.

P En la actualidad es secretaria general de Alcoy y forma parte del Consejo Político de la formación a nivel autonómico. ¿Se ve como secretaria general de Podemos en la Comunidad Valenciana como relevo de Estañ?

R (Sonríe). Uno de los fallos que tienen las organizaciones es que siempre se piensa en el secretario general como una única figura, todo se centra sobre una personas. Y si hablamos de femenizar la política y de poner los cuidados en el centro de la política pública y orgánica, eso supone un cambio de concepto y no solo centrarnos en la persona si en todo un equipo. Así lo veo desde el grupo de las Cortes, donde somos siete mujeres (y un hombre), y todas las portavozas adjuntas son diputadas.

P ¿Quiere trasladar esa forma de trabajar a la dirección de Podemos en la Comunidad?

R Creo que es momento de mirarlo desde un punto de visto más integral, hablar de equipo. Y pienso que tiene que ser un equipo mayoritario de mujeres.