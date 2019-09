Podemos rechaza el "trilerismo" que les ofrece el PSOE para formar gobierno

Ni "trilerismo" ni "intercambio de cromos" ni que el PSOE trate a los 3,7 millones de votantes de Podemos como "personas de segunda". El secretario general del Grupo Confederal y diputado por Alicante de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, se ha manifestado muy pesimista horas previas a que representantes de la formación morada tengan el primer contacto con el PSOE para tratar de llegar a un acuerdo en el Gobierno central. Para Guijarro, si los socialistas no ofrecen una "negociación integral de programas, de partidas presupuestarias para atender ese programa y, finalmente, de equipos", Podemos ve muy difícil que pueda alcanzarse un acuerdo estos próximos días, cuando "el tono insultante de los socialistas con su socio preferente, clama a una rebelión democrática".

Los representantes públicos de la coalición Unidas Podemos en el Ayuntamiento, Xavi López, en les Cortes, Naiara Davó, y en el Congreso, Txema Guijarro, se han reunido esta mañana y han comparecido ante los medios de comunicación para valorar las primeras semanas de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la ciudad de Alicante y coordinar acciones políticas para la ciudad dirigidas al propio gobierno municipal, a la Generalitat y al Gobierno central.

Para Xavier López, portavoz de la coalición en Alicante, las primeras semanas de gobierno tripartito se resumen en un alcalde, Luís Barcala, "desbordado" por el estado de suciedad que ha vivido la ciudad durante este verano y con su responsable de Limpieza, el "autocomplaciente Manuel Villar" que inició su andadura en el nuevo mandato "afirmando que se le felicitaba por los dispositivos de limpieza empleados y ha acabado el verano insultando a los alicantinos, sin asumir ninguna responsabilidad sobre la gestión de la contrata". Además, López ha calificado a Ciudadanos de "partido desaparecido" ya que "la oposición no sabe en qué trabajan los concejales del partido naranja, ni qué proyectos tienen en ninguna de sus áreas" y ha acusado al bipartito de valerse de los votos de Vox, "un partido que no aporta ni una sola idea a la acción de gobierno" para sacar sus medidas adelante "no sabemos a cambio de qué".

Sobre la limpieza, Xavier López ha insistido en que hace falta una auditoria "que no se centre exclusivamente en lo económico, sino que además fiscalice cuál es la situación real que se vive en Alicante con datos en objetivos" y ha añadido que Unidas Podemos "se sigue oponiendo a cualquier tipo de prórroga a la contrata, ni total ni parcial", algo que según López "PP y Ciudadanos no han aclarado todavía". Además, el representante de la formación morada en el Ayuntamiento ha insistido en exigir "un estudio de viabilidad sobre la remunicipalización del servicio, ya que la experiencia con contratas a grandes empresas en Alicante se ha demostrado fallida y desde el consistorio se puede fomentar la creación de una, dirigida directamente desde la Concejalía de Limpieza sin intermediarios, que además fomente el empleo estable y de calidad".

Sobre el pleno extraordinario del próximo martes, Xavier López ha acusado al Partido Popular de "estar viviendo un año y medio de la herencia del anterior tripartito", al arrogarse "proyectos que no son suyos y que vienen de la etapa de Gobierno de progreso". Desde Unidas Podemos califican de "positivas" las inversiones en los barrios pero, afirman, "el Gobierno de PP y Ciudadanos debería haber otorgado mayor participación al resto de grupos y negociar una lista de proyectos común". En todo caso, López ha afirmado que el sentido del voto de la formación morada "está por decidir, al haber incluido en el expediente también el aumento del número de asesores hasta el máximo permitido por la Ley", algo a lo que Unidas Podemos se ha opuesto desde el primer momento al considerarlo "innecesario e injustificado".

Por último López ha emplazado a Barcala y Sánchez a negociar "de verdad" los próximos presupuestos de 2020, que para Unidas Podemos deben fundamentarse en ampliar la cobertura social ampliando el montante en ayudas a las personas que peor lo están pasando, apostar por una transición ecológica, especialmente con la creación una red de infraestructuras ciclistas que impulse el transporte público y los medios sostenibles, fomentar las inversiones en los barrios, reforzar las políticas que luchan contra la violencia a las mujeres y el odio a colectivos vulnerables y abordar la emergencia habitacional.



Bloqueo a la renta valenciana de inclusión

Por su parte la Síndica del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en les Cortes, Naiara Davó, ha exigido al Partido Popular que "deje de bloquear las ayudas disponibles por parte de la Conselleria de Vivienda a la ciudadanía alicantina" y ha insistido en que Alicante "no puede ser ciudad de segunda simplemente porque el gobierno municipal le eche un pulso a la Generalitat a costa de hundir a las personas más vulnerables". Para Davó "el dinero está por parte de Conselleria, falta que el Ayuntamiento habilite el mecanismo para que los vecinos y vecinas puedan solicitar la ayuda.". La Síndica en les Corts ha recordado que "lo que ocurre con las ayudas de emergencia habitacional es lo mismo que ya pasa con la renta valenciana de inclusión, que mantiene 1600 expedientes paralizados, 1600 familias a expensas de que el Ayuntamiento ponga los medios para que puedan comenzar a cobrar la ayuda".

Por otro lado, el diputado por Alicante de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, ha insistido en que el eje de la acción de la formación morada en el parlamento debe ser "la reivindicación de las infraestructuras pendientes de ejecutar por parte del Gobierno central". Para Guijarro "es imprescindible que el quinto aeropuerto más importante del Estado tenga conexión ferroviaria, y que esta además venga acompañada de la liberación del litoral, trasladando el trazado por el interior para conectarlo con la ciudad de Alicante y dejando así la costa de Aguamarga, Sant Gabriel y Gran Vía sur libre de vías". Así mismo ha reafirmado el compromiso de Unidas Podemos de rechazar los macrodepósitos de combustible en el Puerto, estudiando posibles iniciativas en el Congreso y sumándose a la reivindicación de plataformas vecinales y ecologistas.



Proceso elección del secretario general

Por otra part, la portavoz de Unidas Podemos en las Cortes Valencianas, Naiara Davó, ha manifestado que el consejo ciudadano autonómico mantendrá una reunión hoy en València para decidir el calendario "más indicado" para el proceso por el que se debe elegir al nuevo secretario general, tras la renuncia de Antonio Estañ. En esa cita, se analizará cuál puede ser la fecha más conveniente para la celebración de ese proceso, ante la posibilidad de que puedan volver a convocarse elecciones generales si no existe un acuerdo para la conformación de Gobierno antes del 23 de septiembre.

Así, en la comparecencia pública sobre el inicio del curso político celebrada en Alicante, Davó ha sido preguntada sobre la posibilidad de que ella se postule para ocupar el cargo, y ha señalado que "este no es el momento de hablar de las personas". "Ahora es el momento los debates de las asambleas; un debate que además es más importante que nunca porque ahora asumimos competencias de gobierno, y se debe analizar cuál es la mejor forma de construir la nueva dirección, cuáles son las ideas y, después, los mejores equipos", ha concluido.

El hasta ahora secretario general de Podem, Antonio Estañ, presentó su renuncia al cargo el pasado 22 de julio con el propósito de favorecer una renovación en la cúpula de la organización. Estañ había asumido la dirección del partido tras la salida de Antonio Montiel, en abril de 2017