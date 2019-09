El Gobierno no pone fecha para solucionar la financiación autonómica

El Gobierno central evita abordar el problema específico de la financiación valenciana. La pregunta presentada al Gobierno por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, "¿Qué medidas prevé el Gobierno para garantizar un modelo de financiación justo para el País Valencià?", acaba de ser contestada de la siguiente forma: " La reforma de la financiación autonómica es una de las prioridades de este Gobierno. Se trata de una reforma necesaria, nuclear y que ha de hacerse con el mayor consenso posible y con una actitud de generosidad y de diálogo. El Gobierno está plenamente convencido de que dotar de una mayor y mejor financiación a las autonomías es apostar por unos servicios públicos de calidad para todos y todas con independencia del territorio en el que residan".



Ante esta respuesta, Carles Mulet considera que "estamos de nuevo ante una situación en la cual desde el ejecutivo en funciones no quieren abordar al problema valenciano como algo específico, y de nuevo lo diluyen en una reforma del sistema de financiación, a la cual no ponen fecha porqué obviamente o se hace con el máximo consenso, o es inviable, y la inestabilidad política actual augura que esto no podrá abordarse ni en el corto ni en el medio plazo, y la preocupación es que la asfixia financiera valenciana no puede esperar más a un consenso entre comunidades, hay que entender que no es un problema del modelo actual, sino del maltrato sistemático que se ha practicado; por ello hay que poner fechas, hay que asumir quitas de una deuda ilegítima, y comprometerse en atender la deuda histórica existente; si hay borrón y cuenta nueva, ha de borrarse el debe y pagarse el haber, y a partir de ahí empezar de cero si hace falta"

Mulet ha recordado que la parálisis política está ocasionando la no inversión proyectada para 2019, que aunque fuera injusta, ni esa se va a ver, no se van a producir las entregas a cuenta, la transferencia de fondos previstos o no, transferir el IVA pendiente, y serios problemas de liquidez que amenazan a tener que provocar serios recortes en los presupuestos autonómicos valencianos, un gobierno que "ya ha de hacer malabarismos ante un sistema de financiación injusto" y que se cifran ahora en 438 millones el plan de ajuste necesario ante la falta de gobierno.

El senador de Compromís ha recordado que la coalición en sus recientes contactos para abordar la investidura de un nuevo gobierno se ha planteado una mejora real en inversiones o en el pago de la dependencia en el territorio valenciano, el reconocimiento del problema financiero valenciano, y presentar un calendario con máximo de ocho meses para que el nuevo Gobierno presente una propuesta en firme de la reforma del sistema de financiación " el problema valenciano ha de abordarse con urgencia y con especificidad, el actual modelo ha sido bueno para muchas autonomías y pésimo para nosotros. Esperar un nuevo modelo no nos garantiza en principio asumir la quita de la deuda o asumir el concepto de deuda histórica"



Declaración institucional del Ciudadanos

Por otro lado, el grupo el grupo parlamentario Ciudadanos en las Cortes Valencianas ha presentado una moción institucional para rechazar la gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en materia de política fiscal y reclamar que se transfiera la cantidad asignada a la Comunidad Valenciana de manera urgente. La moción de Cs, que pretende contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, reclaman al Gobierno central que materialice una solución urgente y efectiva para transferir la cantidad asignada a la Comunidad Valenciana terminando con el perjuicio presupuestario y de financiación que repercute en el conjunto de la ciudadanía de nuestra comunidad. Asimismo, la propuesta solicita que el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, tome la iniciativa y exija una reunión con la ministra de Hacienda para expresar "el malestar causado por esta situación de bloqueo".