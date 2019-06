Mollà promete ser una "aliada luchadora" frente a "grandes retos urgentes" como la Xylella

La nueva consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà (Compromís), estrena su cargo "con mucha responsabilidad" y espera vivir una etapa "muy emocionante e ilusionante" durante los próximos cuatro años, en los que afrontará "grandes retos urgentes". Ha avanzado que una de las primeras reuniones será con los afectados por la xylella.

"Creo que he demostrado en mi etapa política que luchadora soy un poco. Tendrán en mí una aliada luchadora para hacer posible esta tarea", ha manifestado en declaraciones a los medios a su llegada a la toma de posesión de los 12 consellers del nuevo gobierno valenciano, un acto celebrado este lunes en el Palau de la Generalitat.

Mollà es militante de Iniciativa (Compromís) y toma el testigo a Elena Cebrián en una conselleria que sustituye la rama de cambio climático por "emergencia" climática. Fue elegida diputada de Les Corts en 2007 y hasta ahora era la portavoz adjunta del grupo. En las elecciones del 26 de mayo se presentó como candidata a la Alcaldía de Elche, logrando dos concejales y situándose como cuarta fuerza tras PSPV, PP y Ciudadanos.

La ya consellera asume su cargo "con la cabeza consciente de que la emergencia climática es un factor fundamental de la política de los próximos cuatro años", pero también con toda su "disposición y voluntad, sabiendo que es imprescindible conciliar muchísimos intereses en agricultura, transición ecológica y medio ambiente".

Todos estos frentes permiten, a juicio de Mollà, establecer "nexos de unión entre intereses que encuentren en el gobierno valenciano el aliado necesario para poder afrontar los nuevos retos del siglo XXI". Desafíos que "pasan por hacer entornos de vida digna para todos, pero también retos en el campo, la ganadería y la pesca", áreas que cree que "tienen que ser fundamentales, dignificarse, protegerse y luchar".

Para conseguirlo, ha prometido coordinar los distintos intereses "con toda la tranquilidad y normalidad", pues considera que su conselleria tiene que coordinarse con el resto y poner en marcha medidas con "una vertiente muy transversal". Ha puesto como ejemplo la nueva vicepresidencia 'verde', en ámbitos "tan importantes como energía o vivienda", con su área de Medio Ambiente, por lo que son departamentos que "tienen que estar unidos".

"Cuando hablo de hacer alianzas, también es hacia dentro; todos los consellers serán mis aliados", ha aseverado la nueva consellera a preguntas de los periodistas antes de entrar al Palau.

"AHORA O AHORA"

Horas más tarde, Mollà ha recibido la cartera de manos de Elena Cebrián, como consellera saliente de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. En el acto, también ha estado presente la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

La ya nueva consellera ha sostenido que estamos en un "momento crucial, de urgencia", en el que el futuro del medio rural, el agua, la salud y el bienestar de personas y entornos se encuentran en un "momento trascendental". "Los gestos cotidianos, la vida diaria, nos llevan a gastar y malgastar millones de plásticos y recursos fósiles. Estamos frente a un ahora o ahora, porque el nunca no es una opción", ha aseverado.

En este sentido, ha sostenido que tendrán que afrontar "grandes retos", algunos de ellos "urgentes", como la contingencia contra la xylella y ha anunciado que con los agricultores afectados, las entidades y los técnicos implicados mantendrá una de sus primeras reuniones oficiales.

"MEDIDAS IMPORTANTES, VALIENTES Y URGENTES"

Así, ha recalcado que afronta un reto "fundamental" para el futuro, que afecta al medio ambiente, la economía y las relaciones con las personas y el entorno. "Es un reto que es emergencia y que requiere medidas importantes y valientes, algunas de ellas urgentes. La ecología y el medio ambiente nos rodean de una manera tan extraordinaria que todo lo que haya que hacer parecerá extraordinario".

"No tenéis aquí a una persona pesimista. Este reto debe ser afrontado y sé que en esto no estamos solos, solo hay que ver la importancia política que el medio ambiente ha ganado en los últimos años. No soy una persona pesimista, sino una persona que pretende tener los pies en la tierra para sentir el trabajo de las personas que quieren esta tierra y quieren a la tierra", ha resaltado.

Asimismo, ha criticado los diferentes requisitos entre los productos valencianos y otros de países con una legislación "mucho más garantista", al tiempo que ha asegurado que lucharán "por cada recurso hídrico necesario, por cada gota bien aprovechada, por una energía sostenible, renovable, justa y económica". "La única energía que tendrá que desbordarse y se gastará sin límite será la nuestra", ha destacado.

"En cada paso, la transformación ambiental es también social y repercutirá en mejor y mayor medida en las personas más vulnerables. Estamos llamados a hacer de la lucha climática la lucha social del siglo XXI. Vengo a tener los pies en la tierra y espero que esa tierra sea compartida por todos y para siempre", ha apostillado Mollà.

"TUS ÉXITOS SERÁN LOS DE TODA LA SOCIEDAD"

Por su parte, Cebrián ha agradecido situarse entre dos mujeres --Oltra y Mollà-- que admira "muchísimo" y ha dado las gracias al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, a los consellers y al personal de la Conselleria que dirigió la pasada legislatura.

Así, ha deseado "muchos éxitos" a Mollà, porque serán "de toda la sociedad valenciana" y ha esperado que la dejen "trabajar, construir y reconstruir", al tiempo que ha pedido al personal de la Conselleria que actúen "con lealtad y compromiso".

Además, Cebrián ha instado a no "banalizar" el término de 'emergencia climática', al que debe dársele "todo el significado, es algo en lo que tenemos que trabajar con mucha seriedad".

La exconsellera ha terminado su discurso citando al ambientólogo Paul Hawken: "Si miras la ciencia sobre lo que está pasando en la tierra y no eres pesimista, es que no entiendes los dato; pero si te encuentras y conoces a la gente que está trabajando para restaurar el planeta y mejorar la vida de los más desfavorecidos y no eres optimista, entonces es que no tienes ni idea y no has entendido nada". "Por eso, Mónica, Mireia, seamos optimistas", ha zanjado Cebrián.