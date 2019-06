Los socialistas gestionarán 644 millones más y Compromís 934 menos en el Botànic II

El «sudoku» de la reordenación de competencias en el organigrama de la Generalitat para conformar el nuevo Botànic a tres tendrá también su reflejo en las cuentas públicas. Se mueven las competentencias, pero también los recursos y, como en todo reparto, unos ganan y otros pierden. La nueva arquitectura institucional negociada no sin tensión entre socialistas, Compromís y Podemos trae como principal novedad una Generalitat más gigante: con doce conselleries frente a los diez departamentos del primer Botànic. Los socialistas, reforzados en votos en las elecciones del 28 de abril, ganan poder (pasan de cinco a seis conselleries), pero también obtendrán más tajada del presupuesto. Así, los socialistas pasarán de gestionar 8.203 millones de euros a decidir sobre 8.847 millones, es decir, 644 millones más. No es un incremento espectacular pero no es una cifra nada despreciable.

Compromís, sin embargo, pierde una cantidad superior, según las cuentas realizadas por este diario que no incluyen los posibles vaivenes en el sector público. El cálculo se basa en los actuales presupuestos de 2019. Así, la cesión de las competencias en bloque de la Conselleria de Transparencia a Podemos-EU, así como el desgaje en Educación del negociado de Universidades y Políticas de Investigación y Desarrollo a favor del nuevo departamento del PSPV, acabará suponiendo un bocado al presupuesto que antes controlaba de cerca de 1.000 millones, en concreto, 934 millones.

A falta de que se cierre de forma definitiva el organigrama, Unides Podem gestionará gracias a su vicepresidencia «verde» y sus conselleries de Vivienda y Calidad Democrática (antigua Transparencia) un presupuesto de 289 millones, siempre según estos cálculos. El reparto competencial no será definitivo hasta que se nombre el nuevo Gobierno y se aprueben los respectivos reglamentos orgánicos y funcionales, el documento que pone negro sobre blanco qué gestiona cada departamento. Sin embargo, con un diseño ya muy definido, el reajuste de los programas de gasto evidencia que ganan el PSPV y Podemos y pierde Compromís, lo que explica las reticencias de la coalición que lidera Mónica Oltra en las negociaciones. El Botànic II generará reajuste en la mayoría de los departamentos.

Solo tres consellerías no se verán en principio afectadas: Sanidad sale indemne con sus mismas competencias y recursos, lo mismo que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico y la vicepresidencia y Políticas Inclusivas bajo la influencia de Oltra. También podría entrar en este grupo Economía en espera de ver cómo se reordena la parte relacionada con la competencia de Energía. El resto sí se verá afectado. Los socialistas ceden Vivienda y Memoria Democrática a Unides Podem. Compromís, como se ha visto, cede a Podemos, pero también a los socialistas (el grueso del trasvase son los 806 millones del programa de universidades), mientras que los podemitas ganan siempre ya que antes no formaban parte del Ejecutivo. Ahora bien, sus dos conselleries serán las que menos peso tengan en los presupuestos: Calidad Democrática se moverá en torno a los 106 millones al recibir las competencias de Reformas Democráticas y 182 para el área de Vivienda.