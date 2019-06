Once alcaldías de la provincia, en el aire hasta el último minuto

Las alcaldías de once municipios alicantinos están en al aire a expensas de pactos de última hora.

Bajo la presión del reloj, las alcaldías de once ayuntamientos de la provincia siguen en al aire a tan solo unas horas de su constitución. Este 15 de junio, la mayoría de alcaldes de la provincia respiran tranquilos tras haber conseguido mayorías absolutas en las elecciones municipales del 26 de mayo o los apoyos suficientes para garantizar su investidura. Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte. Los municipios de Benejúzar, Benidoleig, Benilloba, Callosa d'en Sarrià, Orihuela, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Sant Joan, Sax, Teulada y La Torre de les Maçanes no sabrán quién acabará asumiendo la vara de mando hasta el último momento.

En la Vega Baja, cuatro de sus 27 alcaldías no tienen un candidato claro para ser elegido. Pese a que llevan semanas de frenética actividad dedicadas a duras negociaciones no han conseguido acuerdos que les permita gobernar cómodamente. Donde se generan más dudas es en Benejúzar. El popular Antonio Bernabé perdió la mayoría absoluta que ostentaba desde 2007 y necesita un pacto con Cs, que obtuvo 2 concejales, para seguir al frente del ayuntamiento benejucense. Sin embargo, los naranjas podrían dar la alcaldía al PSOE que consiguió 5 ediles. La líder de Ciudadanos, Rosa García, sufrió las críticas del PP en diciembre de 2015 cuando pasó a Cs proveniente de Soy de Benejúzar Independiente, con quien obtuvo representación. La otra opción es abstenerse o presentarse ella como alcaldable en el pleno de investidura y permitir que el PP gobierne en minoría.

En Orihuela, los cinco ediles de Ciudadanos son los que necesita el PP para tener un gobierno de estabilidad, como quiere Emilio Bascuñana. El regidor popular repetirá pero las negociaciones han sido intensas por las exigencias con los naranjas al haber obtenido mayor representatividad que hace 4 años. Su líder José Aix no ha descartado dejar gobernar en minoría al PP en un principio y entrar después en el gobierno, como sucedió en el mandato que acaba de terminar. En el caso de San Fulgencio la victoria socialista ha sido clara, con 6 concejales y a uno de la mayoría absoluta. El socialista José Sampere necesita del apoyo de los independientes PIPN -segunda fuerza con 3 concejales- para la gobernabilidad.

En San Miguel de Salinas, la celebración conjunta de los resultados por parte de los socialistas, de Esquerra Unida y de Adelante San Miguel (Podemos) da buena cuenta de que tras 16 años de gobiernos del PP, con el veterano Ángel Sáez al frente (aunque a estos comicios se presentó Sergio Correas), las fuerzas de izquierda llevarán el cambio. El socialista Juan de Dios Fresneda, con 6 ediles, se convertirá en el nuevo alcalde sanmiguelero el 15 de junio con el apoyo de la edil Bienvenida Campillo (Esquerra Unida) -lo que garantiza la mayoría absoluta- y está por ver si también se incorpora en el gobierno Noelia García de Adelante San Miguel.

En la comarca de la Marina Alta, el Ayuntamiento del Benidoleig está en el aire porque puede que el PP apoye a Compromís, aunque la opción más probable sería un acuerdo entre el PSOE y la formación valencianista para constituir el gobierno municipal. En Teulada, Ciudadanos tiene que elegir si pacta con el PP o si da su apoyo a la izquierda y la alcaldía a Compromís que obtuvo cuatro concejales, frente a los tres de PSPV y uno de Red. De El Comtat, en el municipio de Benilloba la lista más votada fue Independientes por Benilloba, aunque pierde uno de los cuatro concejales, el PP se queda con dos ediles y los socialistas obtienen uno más.

En la comarca de la Marina Baixa, Callosa d'en Sarrià es otra de las localidades que genera dudas por la falta de entendimiento entre PSOE y Compromís que hasta última hora de ayer seguían negociando un posible pacto al haber conseguido cuatro concejales cada uno. En l´Alacantí, en Sant Joan d'Alacant, aún se desconoce si el gobierno local será de un color o de otro. El acercamiento entre PSOE y Ciudadanos se ha producido esta semana, en una reunión entre ambos grupos donde se abordó la propuesta que los socialistas le hicieron al partido naranja para formar un gobierno entre ambos y conseguir la mayoría de once concejales para la investidura del socialista Jaime Albero. También en La Torre de les Maçanes la investidura no está clara porque, aunque lo lógico es que el PSOE, como formación más votada se haga con la vara de mando, no hay nada confirmado. Compromís mantiene el secretismo sobre su postura.

Por último, la localidad de Sax en el Medio-Alto Vinalopó también ofrece muchos interrogantes sobre el futuro gobierno. El PP ha sido la fuerza más votada con 5 concejales y mantiene su ofrecimiento de formar un gobierno de concentración, compartiendo para ello las concejalías y atribuciones con los ediles del PSOE, Sax Importa (SI) y 03630. La única condición es que respalden a Laura Estevan como alcaldesa en el pleno de investidura de hoy. Este ofrecimiento ha sido rechazado por el PSOE. A última hora de ayer, Ciudadanos y Partido Popular anunciaron que gobernarán en coalición el Ayuntamiento de Callosa de Segura la próxima legislatura. Después de largas negociaciones, las dos formaciones pactaron un futuro gobierno compartido donde ambas partidos liderarán las diferentes concejalías. Los que están en interrogante se conocerán hoy.