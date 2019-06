Juego a tres bandas para completar el Consell

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, debe cuadrar los titular de tres carteras de su gobierno, todos dentro de la cuota del PSPV, para terminar de trazar un Consell que, en principio, quiere tener perfilado el domingo por la noche para que pueda tomar posesión el lunes a las diez y media de la mañana, un acto que ya está convocado en el Saló de Corts del Palau. Los tres departamentos que están pendientes de concretar son Sanidad, la nueva área de Innovación y Universidades y, finalmente, la conselleria de Vertebración del Territorio y Obras Públicas, hasta ahora ocupada por María José Salvador y para la que el presidente, según apuntaron varias fuentes, está sopesando un perfil de mujer que proceda de la provincia.

La primera ecuación que debe despejar Puig es la continuidad de Ana Barceló en Sanidad. De continuar, en las otras dos consellerias pendientes, el jefe del Consell debería encajar aún a otro alicantino para cubrir, de alguna manera, la cuota territorial. No está seguro que Barceló siga en ese departamento. Podría pasar a Obras Públicas o, incluso, a la dirección del grupo parlamentario como síndica para facilitar la entrada en el gobierno de Manolo Mata, que también suena para esos dos departamentos. Los movimientos para encontrar una mujer alicantina para Obras Públicas apuntarían, sin embargo, a la continuidad de Barceló en Sanidad y a un hombre, quizá, de València para Innovación, Investigación y Universidad, puesto para el que vuelve a sonar, aunque todo está abierto, Esteban Morcillo, exrector de la Universidad de València.

Ese nombramiento generaría un cierto resquemor en Alicante en tanto que ese departamento estaría vinculado al Distrito Digital, el gran proyecto del Consell para la ciudad y había movimientos para promover a un alicantino con nombres como Nuria Oliver. Así que, de como se acaben de cerrar esos departamentos, dependerá el perfil del gobierno y de, al menos, cuatro de las fichas más importantes de un tablero -incluyendo el puesto de Síndic en las Cortes- en el que aparecen otros candidatos como Alfred Boix, el contestano Rafa Briet y la alcoyana Blanca Marín para Obras Públicas. No se descartan nuevos nombres en un fin de semana intenso con una toma de posesión el domingo a la que asistirán los mínistros Ábalos y Planas en ausencia casi definitiva de Pedro Sánchez.



Rebautizar

La vicepresidencia de Mónica Oltra y las conselleries de Hacienda con Vicent Soler, Sanidad y Economía con la continuidad de Rafa Climent son las únicas de las diez actuales que mantendrán su denomación en el ejecutivo. El resto sufrirán retoques en sus nombres, según el acuerdo alcanzado ayer en la reunión de la comisión negociadora de PSPV, Compromís y Podemos. El consenso no es total porque está pendiente el nombre definitivo de la nueva vicesepresidencia segunda, concesión final a Podemos de un área de coordinación y no gestión para salvar el pacto. A la Vicepresidencia de Vivienda, que ocupará Rubén Martínez Dalmau, le falta el añadido sobre la misión ecologista que Podemos quiere. No hay acuerdo, pues Compromís pide que no se eclipse su ADN «verde».

Este es uno de los departamentos que se añaden a la estructura de diez de la anterior legislatura. El otro es el de Innovación, Investigación y Universidad. De las conselleries que ya existían, Justicia añade el concepto de Gobernación a su denominación, al asumir ahora las competencias de Emergencias, que dirigirá Gabriela Bravo. La hasta ahora de Medio Ambiente, puesto para el que se perfila Mireia Mollá, pierde este calificativo y cambia el de Cambio Climático por el de Emergencia Climática, acorde a los nuevos tiempos y a la declaración que reclama el Consell. Al perder Universidades e Investigación, el área de Vicent Marzà se llamará Educación, Cultura y Deporte. Puede haber un retoque de última hora, porque los negociadores han dejado pendiente la adscripción del gajo de Cultura (Patrimonio) que se queda el PSPV. Lo más posible es que acabe en Presidencia. Transparencia se transforma en Calidad Democrática y Vertebración de Territorio será el nombre de lo que ahora era Vivienda.

El tripartito deberá zanjar el lunes la estructura total de secretarías autonómicas y direcciones generales. La proporción la tienen acordada, pero falta el detalle. Los socialistas tendrán un cargo de segundo rango en todos los departamentos, según la arquitectura diseñada, según la cual Compromís tendría secretarías autonómicas en sus cuatro conselleries y en cuatro más. Los morados tendrían en otras dos.