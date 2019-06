El tripartito desafía el plan de ajuste

13.06.2019 | 23:47 Un artículo de julia ruiz / amparo soria

El acuerdo del Botànic II firmado por el PSPV, Compromís y Podemos y compuesto por seis ejes programáticos tendrá que pasar la prueba de fuego del Ministerio de Hacienda si, como consta en el documento, el nuevo Consell cumple con sus propuestas de crear nuevos organismos y entes.



De hecho, el tripartito ha adquirido el compromiso de añadir al ya grueso sector público valenciano una decena de nuevas entidades. Entre agencias, institutos y nuevos centros, la Administración Valenciana volverá a engordar en un momento en el que la Generalitat se ha comprometido ante el Ministerio de Hacienda a hacer todo lo contrario: es decir, a adelgazar el sector público.



Tal como informó este diario, el Consell ha incorporado una reducción de entidades en el plan de ajuste de 2019 presentado ante el Gobierno central para enjugar el déficit excesivo de 2018. En principio, y tal como le recordó la síndica del PPCV, Isabel Bonig, al presidente Ximo Puig, el documento habla de que antes de enero de 2020, el total de organismos del sector público será de 119 frente a los 129 entes que la Generalitat aseguraba tener a principios de este año. En la tipología de órganos se incluye consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones y organismos autónomos.



En la hoja de ruta que el Consell se ha comprometido ante el ministerio no se esconde que hay intención de crear nuevos entes, pero teóricamente con la extinción de algunos el saldo será negativo. Sin embargo, este nuevo paquete anunciado para la siguiente legislatura hace saltar por los aires, al menos sobre el papel, el plan de ajuste.



En el departamento de Hacienda que dirige en funciones Vicent Soler no se oculta cierta preocupación por estos anuncios ya que las restricciones a las que están sometidos por Madrid son importantes. Es cierto que el ministerio está en manos de un Gobierno «amigo», pero la ley de estabilidad sigue en vigor y no se antoja posible escapar del corsé financiero.



Dos de los órganos que tendrán que presentar al ministerio han estado en el ojo del huracán en las negociaciones. Son las dos agencias de Unidas Podemos, la de Cambio Climático y la de Energía, pero en materia climática también se creará el Centro de Control de la Contaminación Atmosférica. Todo ello necesitará de infraestructuras y personal para ponerse en marcha, como la Oficina Valenciana de Atención a las Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo, al que le acompañará un observatorio sobre las migraciones.



El Instituto Valenciano de Investigación y Estudios Avanzados así como el de Estadística son otros de los anuncios que recoge el programa, como la creación de un consorcio para el Museo del Diseño Valenciano. Está prevista la creación de una Oficina de Simplificación Administrativa y el Consell creará un cuerpo técnico especializado para el apoyo judicial contra la corrupción.







Aumento de personal

Hay además otro elemento clave. Aunque algunas de las nuevas estructuras anunciadas no pueden considerarse estrictamente sector público, necesitaránpara ponerlas en marcha, algo que no está tampoco al alcance del nuevo Botànic. Con una financiación por resolver y una plantilla insuficiente, la concreción de muchas de las propuestas se antojan un brindis al sol.



En todo caso, serán fuente de tensión con el personal técnico de Hacienda porque aunque se pudiera aumentar la plantilla, supondría también incrementar el capitulo 1 en un momento donde la Generalitat no cumple y está lejos de alcanzar la regla de gasto.



Para la Agencia Antifraude está previsto reforzarla pero en caso de querer adherir más personal, tendrían serias dificultades dado que los recursos personales son escasos y las convocatorias de oposiciones limitadas a los interinos.