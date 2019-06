San Vicente, único municipio alicantino que no investirá mañana a su alcalde

El recuento de votos de las elecciones del pasado 26 de mayo no despejó la duda sobre quién ocupará el sillón de la Alcaldía en los 141 municipios alicantinos. En San Vicente, por ejemplo, los socialista presentaron un recurso contencioso-administrativo tras perder un concejal en beneficio de Podemos por decisión de la Junta Electoral Central, pasando de diez a nueve ediles. Algo similar, aunque con distinto desenlace, ocurrió en Els Poblets, donde el PP denunció supuestas irregularidades en las actas de la sesión que les harían ganar un edil. No obstante, los populares decidieron ayer no llevar el caso a la vía judicial después de que sus servicios jurídicos estudiaran el caso tras desestimar la Junta Electoral su primer recurso en el que reclamaban un edil que ahora pertenece a Compromís.

Las actas electorales de los comicios municipales dejaron al PP de este municipio de la Marina Alta como la fuerza más votada con cuatro concejales, por delante del PSOE y Compromís con tres y el Partido Independiente de Residentes Europeos de Els Poblets (Piree), que consiguió un representante. Así, la suma de la izquierda impediría al PP gobernar.

Por otro lado, la Junta Electoral también rechazó el recurso de Izquierda Unida en la que pedía repetir las elecciones municipales en Torrevieja, que dieron la mayoría absoluta al PP, por una supuesta vulneración del derecho al secreto del voto. Así, la investidura del popular Eduardo Dolón, que logró mayoría absoluta, se realizará mañana como el resto de alcaldes de la provincia.

Por lo tanto, la práctica totalidad de ayuntamientos alicantinos se constituirán este sábado, 15 de junio, salvo en San Vicente, donde al presentar el recurso contencioso-administrativo la sesión se retrasará al 5 de julio. En esta población de l´Alacantí, los socialistas han llevado a la justicia la decisión de la JEC de rechazar el recurso para rebajar de 33 a 21 los votos a la candidatura de Podemos en una de las mesas del municipio.

Este recurso contencioso-administrativo que se interpone ante la Junta Electoral de Zona, que a su vez le da traslado al TSJ, retrasará también la constitución de la Diputación de Alicante unas tres semanas. La institución provincial no puede comenzar a funcionar hasta que se celebren las investiduras de los alcaldes en todos los municipios de la provincia. El pleno de constitución de la institución provincial se celebrará en la segunda quincena de julio, en torno al día 20, unas tres semanas después de la fecha prevista inicialmente.

Estos recursos los pueden presentar los candidatos y partidos presentados a las elecciones si no están conformes con los acuerdos de las Juntas Electorales. Se trata de un recurso urgente y preferente cuya sentencia -dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma- debe ser notificada en un máximo de 37 días.

Con esta situación, mañana 15 de junio será un día clave para la mayoría de las localidades porque se investirá a los alcaldes de 140 municipios alicantinos. En esos plenos, se producirá una única votación y será el alcalde quien logre la mayoría absoluta de votos. Si ninguno llega a conseguirla, se proclamará directamente el concejal que encabeza la lista más votada en las elecciones y, si hay empate, se resolverá por sorteo.