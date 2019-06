El PSPV y Compromís hacen una contraoferta a Podemos para que regrese a la negociación del nuevo Botànic

Nuevo intento del PSPV y Compromís de recuperar la negociación con Podemos para la formación del nuevo Consell a menos de 24 horas de que arranque mañana por la mañana al investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat. Los partidos liderados por Puig y Mónica Oltra le han hecho llegar a los morados una contraoferta, después de que se levantaran de la mesa de negociación esta mañana por discrepancias. En la propuesta, los dos partidos incluyen Eficiencia Energética en la Conselleria de Vivienda que supuestamente quedaría en manos de Podemos, y además ofrecen a los podemitas dos direcciones generales, eso sí, dependientes de áreas que estarían controladas por Compromís: cambio climático, ligada a la Conselleria de Medio Ambiente, y energía, relativa a la Conselleria de Economía. En cambio, PSPV y Compromís siguen sin ceder en la vicepresidencia que pide Podemos.

Los socialistas y Compromís están a la espera de una respuesta desde la formación encabezada por Rubén Martínez Dalmau. Los socialistas tienen esta tarde Comité Nacional del PSPV, donde se prevé abordar el posible pacto de gobierno. Esta mañana, Podemos ha abandonado la negociación para la reedición del Botànic tras retomarse las conversaciones que a última hora de ayer se quedaron suspendidas por falta de acuerdo entre los negociadores de PSPV, Compromís y Unidas Podemos. Uno de los elementos que más discrepancias ha generado en las últimas horas ha sido la exigencia de los morados de gestionar el área de Cambio Climático, que Compromís no está dispuesto a desgajar de la Conselleria de Medio Ambiente. Los socialistas ven extraña la división pero no se oponen.

Antes de conocerse la contraoferta del PSPV y Compromís, fuentes de Podemos apuntaron que "teníamos ayer un acuerdo que por la tarde rompieron y que hoy no han renovado". Los morados pusieron diversas propuestas encima de la mesa que no se atendieron: "Hemos dicho que si su propuesta final era esa no podíamos aceptarla y dejamos la reunión a la espera de que haya otra oferta y, si no, lo pondremos en conocimiento de nuestros órganos ya que como equipo negociador no podemos aceptarlo", señalaron desde los morados.

La investidura del socialista Puig está previsto que arranque mañana aunque hay dudas de en qué momento se podrá votar.