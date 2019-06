Ciudadanos se hace el duro y pone condiciones para los pactos con el PP en la provincia

El líder de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, trasladará este lunes al PP una serie de "condiciones sine qua non" para seguir negociando el gobierno del Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de esta provincia.

Así lo ha asegurado Cantó a los periodistas en las Cortes, donde ha avanzado que estas mismas condiciones se las trasladará también al PSPV en la reunión que los socialistas le han solicitado y en la que espera que se quiera hablar "de políticas y no de sillones", pues "ese no es el idioma que hablamos nosotros", ha advertido. Cantó se ha reunido esta mañana con el presidente de las Cortes, Enric Morera.

Sobre el encuentro que mantendrá esta tarde con el PP, ha dicho que entiende que es "una primera reunión preparatoria de lo que pueden ser, si llegan a buen puerto, unas negociaciones para llegar a un acuerdo con el PP" tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en la Diputación.

En este sentido, considera que se reunirá con representantes del PP provinciales y del Ayuntamiento, y confía en que acepten las condiciones que les propondrá, y que no ha querido avanzar, pues, según ha recordado, el PP es su "socio preferente" a la hora de formar gobiernos.

"He oído en alguna ocasión que el PP daba por hechas las negociaciones y la culminación positiva de las mismas, pero me temo que eso no es así. Primero quiero saber si aceptan las condiciones que les voy a proponer hoy", ha advertido el también síndic de Cs en las Cortes.

Sobre la posibilidad de entrar en el gobierno de Alicante, Cantó ha destacado que la ejecutiva nacional del partido decidió hace meses que en esta legislatura se iba a entrar en los gobiernos porque el partido se siente preparado y ha crecido lo suficiente.

Asimismo, ha señalado que la ejecutiva también decidió que el socio preferencial sería el PP pero ha dicho que también quieren hablar con los socialistas porque hay muchos ayuntamientos donde tienen las dos opciones, aunque la línea roja será "no pactar ni negociar en gobiernos donde esté también el nacionalismo de Compromís o el populismo de Podemos".

Cantó ha insistido en que en algunos lugares les gustaría ofrecer al PSPV la oportunidad de gobernar sin el apoyo del nacionalismo ni del populismo, pero no tiene mucha esperanza pues sabe que a la hora de elegir "Ximo Puig y los suyos siempre han preferido el nacionalismo de Compromís o populismo de Podemos". "Por nosotros que no quede. Hay que intentar siempre una vía constitucionalista", ha defendido.