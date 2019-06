Mónica Oltra dice haber intentado llevar la voz del Consell "con amor y humor"

La vicepresidenta del Consell en funciones, Mónica Oltra, ha agradecido estos cuatro años al frente también de la portavocía del Gobierno valenciano, que según ha asegurado ha intentado llevar "desde el amor y el humor, como casi todo en la vida".

"He aprendido mucho de ustedes, me lo he pasado muy bien, y muchas gracias por haberme facilitado el trabajo desde ese lado", ha manifestado Oltra a los periodistas que los viernes siguen su comparecencia de prensa tras el pleno del Consell, en este caso el último de la actual legislatura.

"Y como dice la canción: nos vemos en los bares", ha bromeado Oltra -en alusión al disco de Celtas Cortos-, cuya continuidad en la vicepresidencia y la portavocía todavía no ha sido desvelada y se dará a conocer cuando se cierre la composición del nuevo Govern del Botànic, antes del pleno para la investidura de Ximo Puig como president de la Generalitat, previsto para el 12 de junio.