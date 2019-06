Joaquín Almunia analiza hoy en Alicante los resultados de las últimas elecciones europeas

Esta institución es organizadora junto al diario INFORMACIÓN de este foro enfocado a promover los valores de Europa.

Joaquín Almunia disertará esta tarde en el Foro +Europa sobre los resultados de las recientes elecciones europeas. El exvicepresidente de la Comisión Europea y excomisario europeo de Competencia ofrecerá la ponencia «Después de las elecciones europeas» en Casa Mediterráneo. La charla, que comenzará a las 18:30 horas, está organizada por INFORMACIÓN y Casa Mediterráneo y patrocinada por la Cámara de Alicante, la EUIPO, la Generalitat Valenciana y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Tras el inicio del ciclo «Más Europa en el Mediterráneo» el pasado 6 de mayo, que contó con la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, las sesiones continúan esta tarde con el exvicepresidente de la Comisión Europea y exministro Joaquín Almunia, el exsecretario general del PSOE que ha seguido ligado a la política por su vinculación a asuntos comunitarios.

Extenso historial



Durante los gobiernos de Felipe González, Joaquín Almunia fue ministro dos veces: de 1982 a 1986 de Trabajo y Seguridad Social; y de 1986 a 1991 de Administraciones Públicas. Fue portavoz del Partido Socialista en el Congreso desde el 1994 hasta el 1997 y secretario general del partido desde el 1997 hasta el 2000. Entre los años 2004 y 2010 ostentó el cargo de comisario europeo de Asuntos Económicos y después fue nombrado vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de Competencia hasta el año 2014. En la actualidad, tras abandonar sus cargos en Unión Europea, Almunia hace valer su larga experiencia para dedicarse a la investigación y reflexión en el entorno de diferentes «think tanks» y otras plataformas, así como conferencias, libros y artículos para distintos medios. Es, entre otros, Visiting Professor at the European Institute of the London School of Economic and Political Science y el Paris School of International Affairs of Sciences Po. En 2001 publicó sus «Memorias Políticas», en las que da un testimonio en primera persona de su trayectoria política, habiendo sido testigo del proceso de modernización de España, desde la Transición hasta los nuevos retos políticos.