Ciudadanos cancela la primera reunión con Barcala para negociar un pacto de gobierno en Alicante

Primera fecha, aplazada. Ciudadanos, la formación liderada en Alicante por Mari Carmen Sánchez, ha suspendido la reunión a la que habían sido convocados por el alcalde y candidato a la reelección, el popular Luis Barcala, para intentar alcanzar un pacto de gobierno en Alicante.

La cita estaba prevista para este miércoles a las 11 horas, en Alcaldía. Sin embargo, Ciudadanos, finalmente, ha cancelado el encuentro que se iba a producir justo un día después de que la formación naranja eligiera a los integrantes de su comité territorial de pactos, que cuenta con Mari Carmen Sánchez para las negociaciones en Alicante (donde además de los ayuntamientos, se incluye el futuro de la Diputación); con el síndic de Cs en las Cortes, Toni Cantó, para los pactos en Valencia, y con Cristina Fernández, alcaldable en Benicàssim, para abordar los posibles acuerdos en Castellón.

Barcala anunció la misma noche electoral que tiende la mano a Ciudadanos para gobernar en coalición, al igual que hizo hace un año cuando entró en la Alcaldía tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri y el pleno de investidura en el que acabó con la vara de mando tras el voto en blanco de la tránsfuga Nerea Belmonte (ex de Guanyar). Entonces, la formación de Rivera rechazó el ofrecimiento.

El candidato popular, conocidas las líneas rojas de Ciudadanos, no teme por su futuro en la Alcaldía (para no seguir al frente el gobierno, otro aspirante debería alcanzar los 15 votos en el pleno de investidura previsto para el próximo 15 de junio). El PP, al igual que el PSOE, tendrá nueve representantes en el próximo Pleno, seguidos de Cs con cinco, y de un triple empate con dos ediles de Podemos, Compromís y los ultras de Vox. Así, para que Barcala no siga con la vara de mando, el PSOE y Ciudadanos necesitarían el apoyo de al menos un concejal de un tercer grupo. Sin embargo, en todos los casos se superarían las líneas rojas de Cs, según su criterio: pactar con fuerzas populistas o nacionalistas.

Con todo, Barcala pretende conformar un gobierno con catorce concejales para este próximo mandato (que seguiría sin tener la mayoría absoluta), tras un año al frente del Ayuntamiento con apenas ocho de 29 ediles. El popular ya anunció que no incluirá a Vox en su gobierno.