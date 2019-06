Bonig: "El pacto con Cs en el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante está encarrilado"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado este miércoles que está "bien encarrilado" el acuerdo con Ciudadanos para el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, instituciones en las que ya había una "buena relación entre los interlocutores".

Bonig se ha pronunciado así preguntada por la reunión que va a mantener este jueves con el comité de negociación de pactos en la Comunitat Valenciana de Ciudadanos, que encabeza Toni Cantó, para hablar de los acuerdos locales tras las elecciones del pasado 26 de mayo.

Ha admitido que ya se han producido "los primeros contactos" sobre el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, que son los más importantes por su "peso poblacional y político", pues ha considerado que, aunque en estas negociaciones también intervienen las direcciones nacionales, "es bueno contar" con las organizaciones locales.

"Todo lo que podamos retener de Ayuntamientos, lo haremos", ha aseverado Bonig, quien ha afirmado que se está hablando "con tranquilidad" y ha considerado que hay que dejar "un tiempo prudencial", aunque con la vista puesta en que los Ayuntamientos se tienen que constituir el próximo 15 de junio. Bonig ha defendido finamente un argumento: "Si quieres que una cosa se sepa, dísela a un hombre, pero si quieres que se haga, díselo a una mujer".



Primer encuentro

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha indicado que el de este jueves será un primer encuentro para hacer una "aproximación" al "trabajo conjunto" de estos dos partidos, y ha asegurado que es una reunión "preparatoria" para plantear el "terreno de juego" y empezar a hacer propuestas políticas.

"Yo quiero hablar de políticas, no quiero hablar de sillones ni de personas", ha sostenido Cantó, quien preguntado sobre si también se van a reunir con el PSPV-PSOE, Cantó ha indicado que las directrices del partido a nivel nacional es que el socio preferente sea el PP, pero donde no sea posible un acuerdo se explorarán posibles acuerdos con socialistas. "Desde luego, no nos encontrarán nunca en una mesa de negociación ni en un gobierno con Compromís o con el populismo", ha zanjado Cantó.

Por su parte, el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha afirmado que Cs "es la derecha y salvará a la derecha", aunque ha reiterado la oferta de poner a disposición de Cs todo lo que tienen para evitar que Vox y el PP "controlen" el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante "desde la máxima generosidad y sin ningún tipo de condición".

Mata ha destacado que esta sería la única oportunidad que tendría Cs de encabezar el gobierno de la décima ciudad de España, pues están en una dinámica de apoyar al PP en muchos lugares y se están pensando si apoyan al PSOE en algún lugar, pero en Alicante "tendrían la oportunidad de ser los apoyados".