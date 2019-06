Ximo Puig niega que quiera "cambiar cromos" y mantiene su oferta de "diálogo" a Cs

El presidente en funciones de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha rechazado que vaya a haber "ningún cambio de cromos" con Ciudadanos para arrebatar al PP la Alcaldía de Alicante y la Diputación Provincial, pero ha insistido en ofrecer la "máxima generosidad" de los socialistas en las negociaciones. Puig mantiene que su objetivo es hablar de "la gobernabilidad, de la estabilidad y de los principios que tenemos para que la extrema derecha no condicione el futuro de ninguna institución".

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la toma de posesión de Juanjo Ruiz Martínez como rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Puig ha sido preguntado por el diálogo con la formación naranja para hacerse tanto con la Diputación de Alicante tras 24 años de gobiernos consecutivos del PP como con el consistorio de la ciudad.

Para Puig, los partidos políticos deben tener "consideración" y "constatar que en la provincia de Alicante el PSOE ha sido la primera fuerza, la más votada" en las cuatro elecciones que se han celebrado entre el 28 de abril y el 26 de mayo, algo "que no ocurría desde hace más de 30 años".

Y aunque eso le resulta "una satisfacción", igual que el hecho de que su partido en la ciudad de Alicante es "el que ha avanzado más" y que en Elche se ha cosechado "un resultado extraordinario", Puig ha admitido que ahora todo está pendiente de las negociaciones abiertas para, sin citar expresamente a Cs, tratar de alcanzar "acuerdos".

"Ahora es momento de acordar para crear gobiernos estables" a partir de hablar de "qué modelo de Diputación se quiere y de qué modelo de ciudad" se desea para intentar de alcanzar "puntos de coincidencia con otras fuerzas políticas".

Ha proseguido que en las últimas horas no ha habido avances en estas posibles alianzas y ha aclarado que los socialistas no han formalizado todavía ninguna propuesta concreta porque aún no hay mesa de diálogo abierta alguna.

En todo caso, sí ha insistido en la idea de que "el PSOE está dispuesto a la máxima generosidad para intentar que la extrema derecha no condiciones ningún gobierno.