Ciudadanos presta otra vez su apoyo a los ultras de Vox para que entren en la Mesa de las Cortes

El grupo ultraderechista de Vox en Las Cortes ha pedido estar presente en la Mesa, aunque sin voto, una propuesta que ha recibido el apoyo de Ciudadanos mientras que Compromís y el PSPV le han advertido que no es un órgano deliberativo ni en él se decide el orden del día de los plenos. La síndica de Vox, la alicantina Ana Vega, presentó un escrito para poder estar presentes en la Mesa de Las Cortes, aunque de momento no se ha resuelto. Ante esto, el líder de Ciudadanos en la Comunidad, Toni Cantó, afirmó ayer que no cree que sean necesarios cambios para poder tener presencia en la Mesa sin voto y se mostró partidario de que todos los grupos estén representados en el órgano.

Desde el PSPV, su síndic, Manolo Mata, cuestionó ayer que Vox, una formación que quiere «destruir las autonomías», quiera estar presente en un órgano en el que están «las mayorías» y que además no es «deliberativo», sino que dirige la Cámara. Mata afirmó que si Cs tiene «ganas» de que Vox esté en la Mesa, «les ceda su sitio» y mostró su extrañeza en que quiera estar de oyente en un órgano de dirección. En la Junta de Síndics que tuvo lugar ayer se aprobó reducir la composición de los miembros de las comisiones de quince a once, con el fin de reducir costes, de manera que el PSPV tendrá tres representantes; el PP, Compromís y Ciudadanos dos cada uno; y Unidas Podemos y Vox contarán con sólo uno. También acordaron que la Mesa y la Junta de Síndics se reúnan el próximo 5 de junio y al día siguiente se constituyan las comisiones para tratar cuestiones como la distribución de los grupos en el hemiciclo o el reparto de los despachos de los grupos políticos.

Podemos quiere estar en los escaños junto a PSPV y Compromís y pidió que se trate este asunto en la próxima reunión. También solicitó que haya una distribución justa de los despachos del edificio de los grupos parlamentarios, que tenga en cuenta la peculiaridad de que la diputada Pilar Lima requiere de dos ayudantes debido a su minusvalía. Vox también reclamó ayer su espacio en los despachos para «trabajar por y para los españoles» y recordó que cuenta con dos diputados más que Unidas Podemos, que es un grupo que respalda al gobierno.