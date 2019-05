Toni Cantó dice ahora que es muy complicado un pacto con la izquierda en Alicante

El líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha cambiado el paso y ha acusado ahora al jefe del Consell, Ximo Puig, de "estar ansioso por repartir sillones" en relación a la negociación por la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante. Preguntado por posibles pactos tras los resultados de las pasadas elecciones municipales, Cantó ha reiterado que "Cs lo que pondrá siempre son condiciones para mejorar la calidad de vida de todos los valencianos, pero no pensando en más cromos ni poder para el partido".

"Entiendo que Ximo Puig esté ansioso por repartir sillones, pero eso me parece una falta de respeto a la política en la que Cs cree, que pasa por atender a las necesidades de la ciudadanía", ha añadido. En cualquier caso, ha recordado, "para ello existe un Comité nacional y territorial de negociación de gobiernos, en el que se estudiará caso por caso".

El también síndic de Ciudadanos ha aseverado que quiere hablar de "políticas útiles y entrar en gobiernos para llevarlas a cabo", y ha puesto el ejemplo de Andalucía, donde "se acaban los chiringuitos día a día". Por último, ha añadido que en la Comunidad Valenciana "se hace muy complicado un acuerdo con un PSC valenciano que está en manos del nacionalismo de Compromís y que no tiene reparos en pactar con el populismo de Podemos". "Me habría encantado escuchar a Puig decir que no va a entregar la educación de los niños valencianos al nacionalismo, pero no ha sido así", ha concluido.

A la espera de lo que decida el comité naranjas de pactos a nivel autonómico y estudiar "cuáles son las condiciones sine qua non para mejorar la vida de los alicantinos", el líder de Ciudadanos en la Comunidad ha asegurado que "hasta que no hable de políticas no voy a cerrar la puerta, pero es muy complicado".

En cualquier caso, ha puntualizado que Cs quiere entrar a gobernar y ha recordado que no es necesario el apoyo de Vox para un Ayuntamiento compartido con el PP.

Preguntado por un posible cambio de postura respecto a lo que decía en campaña electoral -que era imposible pactar con los socialistas-, Cantó ha replicado "¿Me veis amoroso con el PSC valenciano? Creo que he sido bastante claro. No voy a cambiar de tercio, estoy diciendo exactamente lo mismo que dije en campaña". También ha insistido en rechazar un "acercamiento con un PSOE nacional que cada vez se parece más al PSC" y ha advertido que en la Comunidad "sucede con mayor claridad" al "pactar con el nacionalismo en todas partes".