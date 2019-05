Interior admite errores en datos del 26-M aunque sin desvelar los casos que puede haber en la Comunidad

El Ministerio de Interior ha reconocido que se han cometido errores en la traslación de los datos electorales a la web que recoge el recuento provisional de votos de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. De esta manera, una vez que la Junta Electoral cuantifique los votos de manera definitiva podría producirse algún ajuste de concejales de un partido a otro. Muchos de los errores han sido descubiertos por el propio Ministerio del Interior. Al parecer, en pequeños pueblos de Cataluña o Galicia se han producido denuncias de ayuntamientos que saben los resultados correctos pero la web del ministerio los trasladó de una manera equivocada.

Los errores podrían trasladarse, como apuntan fuentes de Interior, a municipios de la Comunidad Valenciana, aunque el Ministerio no ha aclarado nada sobre ayuntamientos concretos que estarían afectados. Uno de los casos más escandalosos ha sido en la ciudad de Ibiza, donde los socialistas consideran que fueron el partido más votado en las elecciones municipales aunque el recuento provisional hecho público por el Ministerio del Interior en la noche electoral habría atribuído erróneamente a Proposta per Eivissa (PxE) 1.099 votos que, en realidad, iban a la candidatura del puño y la rosa. El error afectaría a once mesas de la ciudad y habría sido detectado al comprobar una por una los resultados plasmados en las actas oficiales levantadas en cada una de las mesas. Esta situación, de confirmarse oficialmente, daría un vuelco total a la situación en el Ayuntamiento de Ibiza.

En León, el PSOE recurrirá un error en el recuento de votos que le podría dar el ayuntamiento. Si se confirma, Vox perdería los dos ediles que obtuvo por no llegar al 5% mínimo exigido por la ley. Además, un concejal iría al PSOE y el otro a UPL. La Junta Electoral Central comunicará definitivamente el recuento cuando coteja cada uno de los datos con las actas de los colegios electorales. El recuento oficial que tiene validez es el que hacen las juntas electorales con las actas de cada mesa; puesto que son las encargadas de proclamar los resultados definitivos y establecer el número de escaños que corresponden a cada candidatura. La alarma se extendió ayer rápidamente en redes sociales porque el juego de mayorías en muchos ayuntamientos dependen de un solo concejal.

