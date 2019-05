El PSOE logra la mayoría absoluta y Ciudadanos se cuela con 4 concejales

El PSOE de Fran Martínez en Novelda ha traspasado la barrera de la mayoria absoluta con once concejales. Casi duplicaba los conseguidos en 2015, comicios en los que la agrupación socialista se quedo en seis escaños. Los socialistas lograron 5.737 frente a los 3.303 de 2015.

Martínez alcanzó la Alcaldía en la pasada legislatura. Sin embargo, un año después Unión Democracia y Progreso (UPyD) le retiró su aval y pactó con el Partido Popular para apartar al socialista del gobierno municipla. Ahora este hecho parece que les ha pasado factura.

Así,el PP se ha dejado por el camino tres ediles y ha pasado de cinco a dos. También Compromís pierde presencia en el consistorio y el partido de Mónica Oltra sólo contará con dos escaños

El actual alcalde, Armando Esteve, que llegó a la Alcaldía tras la moción de censura con la marca de UPyD, se presentaba con Ciudadanos y no ha conseguido revalidar la confianza de la ciudadanía con la marca naranja. Con UPyD se introdujo en el consistorio de Novelda con seis concejales y ahora, no sólo no ha logrado superar esta barrera sino que ha quedado por debajo. Otra de las novedades del consistorio noveldense en la entrada de Vox en el consistorio con un concejal.

La participación en Novelda ha alcanzado el 65.80% ligeramente por debajo que en las anterior elecciones.