Echávarri, a Sanguino: "Coge tus bártulos de actor e inicia otra gira, lejos de mi partido. Has fracasado"

Apenas unas horas después de que se cerrasen las urnas de las municipales y se supiera que los socialistas continuarán este mandato fuera del gobierno municipal de Alicante, que presumiblemente seguirá cuatro años más en manos del popular Luis Barcala, el último alcalde del PSOE en Alicante, Gabriel Echávarri ha roto su silencio de campaña. Lo ha hecho para cargar con toda la dureza contra el alcaldable del PSOE en la capital, el independiente, Francesc Sanguino, al que acusa de renegar de la marca, de hundir las expectativas electorales de los socialistas, de desaprovechar el viento de cola que sopla a la marca del puño y la rosa desde las recientes generales y autonómicas.

A través de un mensaje en sus redes sociales, titulado "Hasta siempre, Francesc", Echávarri le exige que dimita ya, antes incluso de la formación de la próxima Corporación municipal: "Espero que para cuando leas estas líneas ya no seas el representante del partido socialista, y digo bien, representante, porque socialista no lo has sido nunca. Espero -subraya el mensaje- que no se te ocurra coger el acta y ocupar el sillón de un socialista porque no lo eres".

En su texto, Echávarri recuerda que el candidato del PSOE, que no se pudo votar ayer al estar en el censo electoral de Sant Joan y que ha protagonizado una campaña insulsa, estando casi desaparecido, perdió ayer unas 5.000 papeletas entre la urna de las europeas y las municipales en Alicante. Es decir, que mientras el 31,78% de los electores eligió la papeleta del PSOE para Europa, la cifra cayó hasta el 27,63% a nivel municipal: "Espero que por primera vez en esta ciudad alguien se dé cuenta de que los independientes o son [Ángel] Gabilondo o no suman, y este caso, restan. Más de 5.000 socialistas (CINCO MIL!!!!) que optaron por votar al PSOE en las europeas decidieron no votar a la lista municipal encabezada por un no socialista, y lo hicieron, no lo dudes por ti: FRANCESC , (deja el Paco atrás ya), por ti".

Echávarri también ha incidido en las buenas expectativas electorales de los socialistas para la noche de ayer, cuando daban por hecho que por primera vez en casi tres décadas serían la fuerza más votada en la ciudad. Al final, el privilegio sigue en manos del PP. "Jamás un candidato a la Alcaldía de Alicante tuvo las elecciones ganadas, jamás Ni Pina, ni Blas, ni Etelvina, ni Elena, ni yo, lo tuvimos. Ojalá hubiéramos tenido el viento de cola que tu tenías, ¡ojalá!. Te aseguro -prosigue Echávarri- que cualquiera de nosotros lo hubiéramos aprovechado, porque somos socialistas".

En el mensaje, el exalcalde ha criticado las formas de Sanguino frente a la marca durante una campaña en la que ha presumido más de independiente que de candidato del PSOE y en la que ha repasado más su árbol genealógico que su modelo para la ciudad: "Socialistas orgullosos de nuestro partido, mientras que tú renegabas de él. Socialistas orgullosos de nuestro pasado, mientras que tú criticabas todo lo que habíamos hecho. Socialistas orgullosos de nuestros compañeros, mientras que tú vilipendiabas a quien te precedió. Socialistas -sigue el exalcalde de Alicante- que conocíamos la ciudad y sus necesidades, mientras que tú exponías tu árbol genealógico. Socialistas con los pies en la tierra, mientras que tú presentabas proyectos sin pies ni cabeza. Socialistas que defendíamos nuestras ideas en debates, mientras que tú, callabas porque no compartes nuestras ideas. Socialistas en definitiva, ni más ni menos: SOCIALISTAS".

En la recta final de la publicación en redes, Echávarri recurre a la profesión de Sanguino vinculada a las artes escénicas para desear que su paso por el PSOE haya sido solo un mal sueño, una pesadilla de unos meses [fue elegido "a dedo" por Ximo Puig a finales del pasado enero y confirmó su candidatura en unas primarias en las que tuvo el respaldo de la dirección del PSPV y de la local del PSOE]: "Se bajó el telón de una obra de terror, de una pesadilla. Fuiste un triste mimo en la campaña. Bájate del escenario, nadie te ha creído en tu papel de socialista, no eras creíble. Coge tus bártulos de actor y tus papeles de dramaturgo e inicia otra gira, lejos de mi partido, aquí has fracasado".

Para terminar, Echávarri niega hablar desde el rencor, asegura que su mensaje pasada la cita con las urnas parte desde la rabia de la oportunidad histórica perdida por el socialismo en Alicante: "Me dirás que escribo desde el rencor, y no es así, escribo desde la rabia, desde la rabia de ver como detrás de la careta que te pusiste para hacerte pasar por socialista, la gente de esta ciudad vio que no había más que un grandísimo ego y poco socialismo, y que unas elecciones que teníamos de cara las convertiste en una tragedia. Hasta siempre Francesc".