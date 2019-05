Los alcaldables de Alicante se la juegan en un último debate electoral decisivo

El periodo previo a las elecciones ha estado marcado por la incertidumbre y unos sondeos que auguran máxima igualdad entre los bloques.

A solo un día para que la campaña electoral llegue a su final y a tres de que se abran las urnas de las elecciones municipales del 26-M, los alcaldables de los principales partidos de Alicante tienen hoy una cita en INFORMACIÓN, en la última oportunidad para debatir, cara a cara, antes de la cita del próximo domingo. El debate, dividido en tres bloques (Alicante y sus vecinos, modelo de ciudad y pactos postelectorales), se emitirá por informacion.tv y la web informacion.es a partir de las 22 horas. Además, la edición impresa del diario publicará mañana una amplia crónica de lo que suceda en el encuentro de los principales candidatos a la Alcaldía de Alicante que tiene lugar en la recta final de una campaña electoral marcada por la incertidumbre y con encuestas sobre la mesa que vaticinan máxima igualdad entre los bloques. Todo, y así lo admiten también los partidos, se puede decidir por un edil. Un «puñado» de votos.

En ese escenario político, en una campaña atípica por no ir de la mano por primera vez de las autonómicas que el socialista Ximo Puig hizo coincidir con las generales el 28-A, se celebra un debate «a seis» en el que todos sus protagonistas no llegan en igualdad de condiciones ni todos afrontarán con los mismos objetivos. Unos saldrán a ganar, otros a no perder.

En el entorno del alcalde y candidato a la reelección, el popular Luis Barcala, saben que debe salir a ganar, que ya no hay tiempo que perder, aunque con prudencia, porque su cargo le sitúa en la diana de muchos de los dardos del resto de candidatos. En su objetivo de ser, al menos, la lista más votada de la derecha el 26-M, Barcala arrancó esta campaña con desventaja respecto a Ciudadanos, que en las recientes elecciones autonómicas logró en la capital alicantina unos 4.000 votos más que el PP. Así, el candidato popular sabía que debía forzar la máquina en ese reto de escalar posiciones para lograr su objetivo de repetir al frente del gobierno local. Lo ha hecho en estos últimos días en los actos a pie de calle, donde ha empezado a cambiar de estrategia, anteponiendo la crítica al tripartito (que apenas había ejercido durante los primeros días) a la defensa de su año de gestión al mando del Ayuntamiento. El candidato popular también ha cambiado los carteles electorales que cuelgan, sobre todo, en las zonas que el PP considera clave para sus intereses: el centro, las playas y los «nuevos» barrios. Ha pasado del «Ilusión por Alicante» a «Tu alcalde. Vota Luis Barcala».

Al ataque también se espera, con menos que perder, que salgan al debate de hoy los candidatos de Compromís y Podemos-EU. Siempre con matices. De Natxo Bellido se da por hecho que apuntará a Barcala, por su condición de alcalde, con la intención de ponerle nervioso y provocar que dé algún traspié, y también hacia el socialista Francesc Sanguino, por ser, a priori, el líder de los progresistas y su ambigüedad en los pactos con Ciudadanos. Xavier López tratará de intentar retener a su electorado ejerciendo el papel de la izquierda «más auténtica». De Ciudadanos se espera que su candidata, Mari Carmen Sánchez, siga en su camino de resituar a su formación en el centro político, después del viraje a la derecha de las generales. Ahora quieren volver «a casa» para sumar electores moderados que les pudieron abandonar el 28-A.

Con la mirada en las últimas elecciones y con el objetivo de que pase el tiempo cuanto antes para que seguir lo más arriba posible de la ola electoral se sitúan otros dos aspirantes, Sanguino (PSOE) y Mario Ortolá (Vox). El socialista cuenta como su mayor aval el resultado de Pedro Sánchez y Ximo Puig. Consciente de esa fortaleza, quiere que se abran ya las urnas. Y votar. Al ultraderechista le urge acudir a las urnas ya. De lo contrario, su resultado puede acabar peligrando. Antes, él y el resto de alcaldables, se verán las caras en el debate de hoy organizado por INFORMACIÓN. La última oportunidad de una campaña atípica.

