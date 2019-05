Elecciones municipales en Torrevieja | Pablo Samper: «Torrevieja no debe repetir el gobierno de cuatro o cinco partidos»

Su cabeza de cartel, Pablo Samper, se hace hueco en la campaña con el municipalismo y la independencia de los grandes partidos, como referencia y asegura que mantiene un proyecto integrador que está creciendo y aspira a ganar las elecciones.

Sueña Torrevieja es sinónimo de Pablo Samper, que encabeza de nuevo la formación independiente en un escenario muy distinto al de su fundación en 2015.

P ¿Sueña Torrevieja se arrepiente de haber entrado en el gobierno de coalición de izquierdas? O dicho de otra forma ¿se arrepiente de haberlo dejado?

R Cuando uno toma una decisión a veces pueden ser equivocadas, pero cuando entramos en política era para hacer política no para estar en política, con un sueldo viendo pasar el tiempo. Lo que conlleva tomar decisiones. Cuando entramos con toda la convicción de que era necesario un cambio tras tantos años de mayorías absolutas del PP y cuando abandonamos lo hicimos con la misma convicción.

P El candidato del PSOE de Torrevieja, Andrés Navarro, asegura que con un poco de margen de tiempo y negociación ustedes «hubieran vuelto» al seno del partido...

R Andrés Navarro es un buen hombre, una buena persona. Tenemos buena relación, le deseo suerte. Pero creo que está muy confundido políticamente. Sueña Torrevieja ha demostrado en estos cuatro años que es0 un proyecto mucho más amplio. Integrador y que ha abierto las puertas a muchos torrevejenses. Es el único partido local independiente reflejamos de forma mucho más amplia que el PSOE y el PP lo que queremos. Sueña no es el PSOE dos. El PSOE tendrá que ver cuántos psoes tiene dentro.

P Dígame un logro de Sueña Torrevieja en el gobierno local y algo que crea que tuvieron que hacer de otra forma...

R El logro es ver la política de otra manera, recibir a todo el mundo, abrirse a los ciudadanos ...

P Pero no le hablo de su experiencia personal. De la gestión pura y dura...

R En el área de Cultura (que gestionó el edil Alejandro Blanco) tenemos muestras como las Jornadas de Ida y Vuelta, creamos la Hora Joven para movilizar a este sector con charlas, talleres y conciertos. O por ejemplo, una actividad pequeña, la Gymkanica, pero en la que han participado cientos de jóvenes como una forma de arraigar la cultura y las tradiciones en la juventud de Torrevieja o en Deportes se hizo el contrato de instalaciones deportivas, el contrato de autobuses a las escuelas deportivas... la reserva marina, fue una idea nuestra, aunque ya en la oposición.

P Y la segunda parte de la pregunta...

R Al final lo más llamativo y mediático fue la salida por el tema de las escuelas deportivas municipales. Pero fue la punta del iceberg. Muchas formas de ver las cosas y la política, quizá el tiempo ha demostrado que las fórmulas que defendí en última instancia (de gestión de las escuelas deportivas) creo que el gobierno debería haberme apoyado, sobre todo con un Ayuntamiento tan burocratizado. El área de Intervención (de ese momento) fue la que lo bloqueó todo. Es un servicio que está en otros ayuntamientos y que de hecho aquí parece que se va a sacar así ahora. Hubo una perspectiva muy técnica y no se valoraron las circunstancias.

P ¿Puede destacar lo más significativo de su proyecto para Torrevieja?

R ¿Qué es lo más comentado en los últimos ocho o nueve años, no solo los cuatro de este mandato? La ciudad está triste, está apagada. El objetivo es hacer de Torrevieja una ciudad más viva, más moderna y más feliz. Hemos creado ocho bloques dándole predominio a la cultura, el comercio, la Torrevieja social, familiar, turística, joven y universitaria. No solo hablamos de propuestas, damos soluciones.

P Se habla mucho de pactos porque no parece que el resultado de las urnas vaya a arrojar mayorías... ¿Cuál es la postura de Sueña Torrevieja tras su experiencia con otras formaciones en coalición y sus diferencias con Los Verdes?

R El objetivo es ganar las elecciones y que Sueña sea la formación más votada de ese sector progresista y social que tiene Torrevieja. Las opciones son o el PP ya ha amañado un pacto con Vox y que se está extendiendo por toda España, aunque digan que no... o todos aquellos progresistas, que defienden las libertades, derechos sociales, todo lo que representa Sueña Torrevieja. Incluso todos los que votaron por el cambio y se han visto decepcionados por la gestión pero que no votan al PP debemos ser capaces de que no se queden en su casa.Realmente las diferencias que tuvimos con Los Verdes no fueron tan grandes aunque sí estamos decepcionados con algunos comportamientos que ha tenido el alcalde (José Manuel Dolón), con su lejanía con ciertos aspectos sociales de la ciudad que como torrevejenses no entendemos que haya estado ausente en muchos de sus colectivos y actos.

P ¿Por ejemplo?

R Por ejemplo, no estar en los actos de las fiestas patronales. No soy el más religioso del mundo pero entiendo que como representante del pueblo la gente quiere que esté ahí. Y se ausentado (Dolón) en muchos colectivos porque la junta directiva no era de su cuerda. O la ausencia en el premio Diego Ramírez. Cuando entras aquí tienes que estar para todo, te guste o no.

P Y sobre los pactos...

R Salimos a ganar. Pero lo que está claro es que una fórmula de cinco partidos o de cuatro (como la del mandato que acaba) no se va a volver a repetir, ni la queremos. Apoyos puntuales, gobiernos en minoría, tripartitos... proyecto de Sueña Torrevieja es ganador.

P ¿Y si los resultados o el escenario «no da» para que Sueña esté en el gobierno o la oposición?

R Todo lo que hablemos son hipótesis. El objetivo, con la ilusión que tenemos en la campaña electoral, es obtener el mejor resultado y ganar las elecciones. Lo que ocurra desde el 26 de mayo, veremos qué escenario se plantea. Nosotros tenemos algo bueno y bastante importante también. Jugamos sin presión de tener un resultado concreto, de tener que dar los apoyos en Diputación o en España. Queremos mejorar Torrevieja y solo podemos hacerlo a través de un partido político que está creciendo. Lo peor que podría pasar es que siguiera trabajando como trabajo en mi negocio y el resto compañeros, igual.

