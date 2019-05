Elecciones municipales en Elche | Cristina Martínez: «No sé si hemos vivido el gobierno del miedo o el de la falta de ideas»

Formaron parte durante unos meses del primer tripartito de la legislatura y luego pasaron a la oposición tras romper con PSOE y Compromís. Ahora, ofrecen un programa que tiene como pilares básicos el apoyo a la sanidad pública, la educación y el bienestar social. Frente a las siglas que respaldan a buena parte de sus rivales políticos, la candidata apuesta firme por el trabajo de calle y el tú a tú con los ciudadanos.

¿Cuál es su balance del trabajo que ha hecho Ilicitanos por Elche estos cuatro años?

Han sido cuatro años positivos, en los que hemos conseguido muchos de los objetivos que nos habíamos propuesto. Hemos intentado ser la mano del ciudadano en el Ayuntamiento porque a veces parece que estamos muy lejos. El político tiene que estar cerca del ilicitano y darle respuesta sin titubeos. Tanto los meses que estuvimos en el gobierno como el tiempo que estuvimos en la oposición, ha sido un buen trabajo. En el gobierno conseguimos la bajada del IBI, el Plan Director de Turismo, parques para perros, un retén sanitario en la ciudad deportiva?

¿Y su labor en la oposición?

Hemos hecho una oposición coherente, lo que esperaban los ciudadanos de nosotros. Nos daba igual que las propuestas vinieran de la izquierda o de la derecha. Siempre hemos apoyado lo que mejoraba la ciudad, cosa que el resto de los partidos no han hecho. Han votado en contra de pedir más ambulancias para Elche o de la enfermera escolar.

¿Qué expectativas tienen de cara a la cita del domingo?

Estamos haciendo una campaña muy cercana al pueblo, de pisar calle e ir uno a uno. La última vez sacamos más de 7.000 votos y dos concejales con apenas tres meses de partido. Ahora llevamos cuatro años más y nos conocen. Nos dicen que nos van a votar y, pese al cansancio, estamos muy agradecidos con la cercanía y la respuesta de la gente.

¿Con quién está abierto a pactar Ilicitanos por Elche?

Nos basamos en la coherencia y el sentido común y no tenemos preferencia por la derecha o la izquierda. Nuestro objetivo es Elche y sus ciudadanos. Todo el que trabaje por Elche y ofrezca propuestas va a tener nuestro apoyo. Si hacemos un pacto, estará bien cerrado. Hace cuatro años le dimos nuestra confianza a dos grupos que solo necesitaban nuestros dos votos y al día siguiente se olvidaron del pacto.

¿La sanidad pública sigue siendo la prioridad de ustedes?

Las personas son nuestra prioridad: sanidad, educación, bienestar social? Partimos de que sin salud no hay vida, sin educación no hay futuro y sin bienestar social no hay solidaridad ni justicia social. Que haya más ambulancias y servicio de hemodinámica en Elche son objetivos nuestros. No es de recibo que un infartado se tenga que ir a Alicante a partir de las tres de la tarde. Es igual que el hecho del cierre de centros de salud por las tardes, que lleva al colapso de las urgencias. Vivimos de colapso en colapso. Tampoco debe haber diferencia por la calle en la que vivas.

Fuera del ámbito sanitario, ¿qué otros problemas detectan?

Falta una playa para perros. No entendemos cómo votaron en contra. ¿No se pueden dejar 100 metros con nueve kilómetros de playa que tenemos? También hace falta un albergue de animales y parques para perros en condiciones. En la zona del Travalón no hay parques para los niños, es un sector nuevo que está abandonada, sin servicios. También se votó en contra de la enfermera escolar, algo que no tiene sentido. Podrían dar cursos de reanimación cardiopulmonar o de educación sexual en los colegios. Y hay que bajar impuestos como el IBI o el de vehículos.

Con todo esto, ¿cuál es el modelo de ciudad que quieren?

Tiene que cambiar la política que se ha llevado hasta ahora de inacción, con cuatro años en los que no se ha hecho nada, con el centro sin movimiento. No sé si ha sido el gobierno del miedo o el de la falta de ideas. No se han adoptado medidas con el Mercado Central, con el que hay que tomar decisiones ya. El hotel de Arenales ni es hotel ni playa ni nada. Allí no se puede pernoctar y los turistas se tienen que ir a dormir a Alicante o Santa Pola. Hay que dinamizar los barrios con actividades culturales y espacios para los jóvenes. Los sábados no hay nada que llame la atención en Elche.

¿Comparte la sensación de que con el paso de la legislatura su presencia ha ido a menos?

Hemos trabajado igual desde el principio hasta el final y cada vez tenemos más solicitudes en redes sociales. Empezamos en el gobierno y es lógico que tuviéramos más presencia en los medios. Pero yo soy más del tú a tú con los ciudadanos y el que me quiere encontrar, me encuentra, tiene mi número de teléfono y me puede llamar las 24 horas del día los 365 días del año. No hemos dado un paso atrás en ningún momento, simplemente la labor en la oposición tiene que ser diferente a la del gobierno.

¿Cree que van a pesar más las caras conocidos o las siglas?

Los que tienen la ventaja de las siglas saben que sacan votos desde el sofá de su casa. A nosotros nos toca currárnoslo en la calle. Nos conocen más como a Fernando [Durá] y Cristina que como a Ilicitanos por Elche. A nivel local se vota más a las personas y esa es nuestra ventaja frente a la desventaja de las siglas.

