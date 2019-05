Amparo Cerdá: «Que la número dos y yo seamos mujeres muestra que Vox no es un partido machista»

La candidatura está encabezada por una mujer, Amparo Cerdá (Elche, 1978). Aunque buena parte de sus propuestas se refieren a cuestiones como la identidad nacional, las costumbres o la ideología, la candidata tiene entre sus prioridades para la ciudad ilicitana «desatascar la situación del centro y recuperar el esplendor turístico». Otra propuesta de su programa es la de crear una Concejalía de Familia.

¿Qué le ha llevado a formar parte de la política ilicitana?

Lo que me hizo tomar la decisión de afiliarme al partido fue el atentado islamista de Barcelona. Ahí aposté por unirme a Vox, al que ya había votado anteriormente. Poco tiempo después me llamó la entonces presidenta provincial, Ana María Cerdán, para colaborar de manera directa con la coordinación de la formación en Elche. Nunca había estado afiliada a un partido ni había acudido a mítines pero siempre había tenido interés por la política. En Vox encontré la ocasión de desarrollarlo.

Una está vez que está dentro, ¿imaginaba así este mundo?

Con Vox sí. Lo que yo siento, los valores que defiende el partido, los principios y la ideología representan mi forma de pensar. Es un partido nuevo, sin una trayectoria larga, que no ha gobernado antes, lo que falta por ver es qué tipo de gestión vamos a llevar, si realmente ponemos en práctica todo lo que decimos, que es para lo que estamos aquí.

La gente que comparte ideología con usted, ¿qué opción tenía antes de la aparición de Vox?

Estaba el bipartidismo de PP y PSOE y la derecha estaba representada por los populares. El votante de Vox se ha sentido huérfano y abandonado por el PP. Ellos hicieron mucho hincapié en que se encontraban en el centroderecha y ha habido un sector de la población que no se ha sentido identificado con ese giro. Yo también era votante del PP y me sentí traicionada y abandonada con la pésima gestión de Mariano Rajoy. No defendió los valores que promulgaba el partido en su inicio y apareció Vox.

¿Vox es un partido machista?

No voy a desmentir esto porque es absurdo. No somos machistas, somos uno de los partidos que más defiende a la mujer y siempre estamos pidiendo un endurecimiento de la pena a maltratadores, violadores y delincuentes reincidentes. El hecho de que yo encabece la lista en Elche y que mi compañera Aurora Rodil sea la número «dos» deja esta acusación sin fundamento. Esto es algo de la izquierda y de la extrema izquierda, que intentan justificar su sectarismo y su marxismo ideológico para recibir subvenciones.

¿Tienen claro con quién pactarían?

Tenemos muy claro con quién pactaríamos: con los ilicitanos. Tenemos que hacer un pacto de trabajo, humildad, honradez y trasparencia. También tenemos muy claro con quién no vamos a pactar. Con la izquierda no nos vamos a entender porque sus valores no están en línea con los nuestros. Nosotros defendemos las tradiciones, las costumbres, las identidades española e ilicitana, el progreso, la economía, la libertad y la igualdad. Así que va a ser difícil que nos entendamos.

Y para Elche, ¿qué proyecto tienen?

Queremos un Elche en el que haya empleo, en el que primen la cultura y el comercio. Hay que desatascar la situación del centro en la que nos ha metido el tripartito con el Mercado. También queremos un Elche que se vea en el exterior, que quiera visitar la gente y que brille por su esplendor. Estamos cansados de oír a los políticos hablar de nuestros patrimonios y nuestras playas pero no vemos que se lleven a cabo acciones que resalten esto. Elche debe tener un lugar en el mapa y ser un referente.

En su programa apuestan por una Concejalía de Familia, ¿cuáles serán sus claves?

Hay que dar soporte a las familias que estén en una situación de vulnerabilidad. Nos enfocamos en el menor y en toda persona que sufra violencia dentro del ámbito laboral. Se trata de dar cobertura a las familias que están más desfavorecidas.

Ahora que estamos en plena campaña, ¿ha tenido la oportunidad de conocer mejor a los líderes de los otros partidos?

No conocía en persona a ninguno anteriormente y ahora tenemos un trato cordial. Es lo mínimo que se puede esperar. En el ámbito personal me dan igual, estamos trabajando y hay que primar el esfuerzo, la voluntad y la honradez. Algunos tienen más de esto y otros menos.

Usted es mucho menos conocida en Elche que los candidatos de otras formación, ¿su gran baza es la marca de Vox?

Los que llevan más años en política, algunos toda la vida preparándose para esto, son más conocidos en Elche que yo, que me he dedicado a la empresa privada. Tengo el respaldo de Vox, que ha hecho un trabajo importante a nivel nacional y ha tenido éxito en las elecciones generales y autonómicas. Ese empujón lo vamos a sentir ahora en las municipales. Hacemos un trabajo muy intenso de calle para darnos a conocer. Es importante quién sea yo porque es un municipio pero la gente lo que tiene que ver es cuál es nuestra intención.

El perfil



Madre de dos hijos, divorciada y separada, Amparo Cerdá nació en Elche en 1978. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, se dedica al sector inmobiliario y ejerce su profesión en una promotora de Alicante. «Siempre he mostrado interés por la política», asegura, y, al margen de los atentados de Barcelona, como cuenta en la entrevista, también señala que lo que le llevó a la política es «la perdida de valores y el interés de los políticos por defender España y sus tradiciones». Cree que existe una crisis social y que «se ha pasado de la lucha de clases a la lucha entre todos». Al margen de su interés por la política, confiesa que entre sus aficiones está la lectura, el deporte (practica remo y actividades acuáticas) y los viajes. «Supongo que casi como todo el mundo», se despide en tono de broma.

