Sonia Castedo amenaza con denunciar a la alcaldable de Cs en Alicante por acusarla de "prácticas ilegales"

La exalcaldesa Sonia Castedo reaparece en la campaña electoral a las municipales del próximo 26 de mayo. La exdirigente popular ha anunciado que presentará una demanda contra la alcaldable de Ciudadanos en Alicante, Mari Carmen Sánchez, por unas declaraciones públicas. En ellas, preguntada por la inclusión de un exedil del PP en las listas de Cs, la candidata de la formación naranja señaló: "Se fue precisamente porque estaba hastiado de las prácticas de la señora Castedo en el Partido Popular".

La exregidora popular no dejó ayer pasar la ocasión para responder. A través de su perfil en redes sociales, anunció la presentación de la denuncia por esas palabras: "Como sus declaraciones son muy claras y nada interpretables, esas prácticas mías está claro eran cuando menos ilegales. Es por ello que le comunico que si no es este viernes, será el lunes, tendrá usted una demanda para que pueda explicar largo y tendido esas prácticas en el juzgado".

Castedo se pregunta además por la actitud de Sánchez en un largo comentario en el que habla también de la contrata de la basura: "Lo que no acabo de entender es como no ha puesto usted en conocimiento del juzgado esas prácticas mías. Cuando una es conocedora de un delito, tiene obligación de hacerlo. No estoy dispuesta a pasar ni una más. No he hecho referencia ni una sola vez a usted -prosigue Castedo- en todo este tiempo, a pesar de lo patético que es escucharla hablar, a pesar del profundo desconocimiento que tiene de nuestra ciudad y es que el hábito no hace al monje (no sé si lo entiende)".

Castedo está a la espera de conocer fecha para el juicio oral por los presuntos amaños del Plan General de Alicante, en el que también están acusados el exalcalde Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz.