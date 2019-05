Lo que Elche reclama en igualdad de género

La lista, afortunadamente, no es interminable, porque muchas se han conseguido o se está en ello. Pero sí continúa siendo muy extensa. Tal vez demasiado para un municipio moderno en muchos aspectos como es Elche, la vigésima ciudad de España y la cuarta mayor del país excluyendo a las capitales de provincia desde el punto de vista de la población compacta. Y por supuesto, si atendemos a los gobiernos municipales en democracia, tratándose de una ciudad tradicionalmente progresista. Por eso, desde distintos sectores, asociaciones de mujeres y colectivos que conforman el Consejo Municipal de las Mujeres y por la Igualdad se considera que no se puede bajar un ápice el acelerador en las reivindicaciones en materia de igualdad.

Y es que, tal y como se expuso en el último debate sobre el estado del municipio en 2018, Elche tiene pendiente casi una veintena de reivindicaciones, algunas históricas, otras recientes, y no solo para las mujeres, sino en beneficio para toda la sociedad en general.

«No somos un colectivo»



Partiendo de la afirmación «no somos un colectivo, somos el 50% de la ciudadanía», como señaló en aquel debate celebrado el pasado mes de octubre la ilicitana Modes Salazar, actualmente jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer y elegida en aquella ocasión para dar voz al citado órgano, el caso es que Elche tiene una agenda de necesidades por cumplir no solo imprescindibles, sino altamente recomendables y urgentes.

Así por ejemplo, se solicita mayor rapidez en la aplicación de las 68 medidas del Primer Plan Municipal contra la violencia de género. «Que estén vigilantes ante el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista y el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista, a los que se ha sumado», lanzan desde el citado Consejo de las Mujeres y por la Igualdad a los políticos.

En este sentido, insisten a los gobernantes locales a que reclamen a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha urgente del anunciado Centro Mujer 24 horas, de la casa de acogida para mujeres y sus hijos e hijas víctimas de la violencia de género y también de viviendas tuteladas.

Para 2018 el presupuesto del Ayuntamiento fue de casi 180 millones de euros «y solo se destinan 76.000 en acciones por la igualdad y contra la violencia machista. Sólo 4 euros de cada 10.000. Pedimos un incremento significativo, porque Elche precisa más recursos por la igualdad y contra la violencia de género. El machismo mata», recuerdan desde este órgano. Hay que recordar que el presupuesto de 2019 es el mismo que el de 2018 puesto que no se pudo sacar uno nuevo adelante.

En este mismo sentido, los colectivos feministas también entienden pertinente mejorar las zonas con cobertura telefónica, wifi, alumbrado, etcétera para mayor seguridad, especialmente en el medio rural, entornos deportivos, zona del río... «porque al volver a casa queremos sentirnos seguras y no valientes. Les instamos a que los puntos violeta en las fiestas de Elche se extiendan a otros eventos y a que los autobuses públicos permitan las paradas intermedias en los recorridos nocturnos», dicen.

Pero si los medios técnicos son importantes, mucho más la formación, de ahí que se pida un impulso a la implicación familiar, del profesorado de todos los niveles en materia de coeducación, prevención de violencia machista y detección precoz de malos tratos, el apoyo a la cultura local y el papel del teatro como divulgador de nuevos roles, etcétera.

Presencia en La Festa



Y de la educación a la cultura, sin esquivar un tema espinoso que se recomienda dicho consejo municipal: «El Ayuntamiento de Elche, como miembro del Patronato del Misteri d'Elx, debe trabajar en la incorporación de mujeres en los papeles femeninos de La Festa. Las tradiciones pueden y deben ser compatibles con los derechos de las niñas y de las mujeres. Hace falta adaptarse a los nuevos tiempos, por lo que sugerimos que se revise el sistema de elección de representantes de las fiestas patronales», de acuerdo con lo que se trasladó a los partidos en ese debate del estado de Elche.

Asimismo, recuerdan los distintas colectivos por la igualdad de la ciudad (prácticamente unos 40 entre asociaciones feministas, de amas de casa, sindicatos, partidos, universidades o fundaciones), que uno de los factores que más empoderan a mujeres y hombres es el empleo. «Tenemos a las mujeres más preparadas de la historia y, sin embargo, las mujeres ilicitanas seguimos liderando las tasas de desempleo (23 puntos por encima de los hombres, con escasas o nulas prestaciones). Abanderamos el empleo más precario y el de peor calidad. La pobreza, también en Elche, tiene rostro de mujer», remarcan con tristeza, pero sin resignación.

Insuficiente



En cualquier caso, desde el mencionado consejo municipal se afirma que la perspectiva de género en el Ayuntamiento de Elche «es muy insuficiente. No se aplica en todas las concejalías ni asumen la transversalidad como recomiendan organismos internacionales», para añadir: «El Ayuntamiento debe trabajar por una sociedad más igualitaria. La web municipal, las ruedas de prensa, todo constituye un escaparate donde hay escasa presencia de mujeres y el uso del lenguaje no es inclusivo. Esto hay que cuidarlo porque lo que no se nombra, no existe».

Y aún más: proponen que se estudie la posibilidad de exigir certificados de no estar incursos en procesos penales con sentencia firme de agresión sexual ni violencia machista para el desempeño de cargos públicos, representantes vecinales, de fiestas, AMPAS, contratantes y/o responsables beneficiarios de ayudas municipales en Elche.

Todo sobre las elecciones municipales 2019 y las elecciones europeas

Tras la celebración de las elecciones autonómicas y generales el pasado 28 de abril, los ciudadanos tenemos una nueva cita con las urnas en las elecciones municipales y europeas el próximo 26 de mayo. En INFORMACIÓN te contamos quiénes son los candidatos de las elecciones municipales 2019 y los programas de los partidos, las noticias más destacadas de la campaña electoral y las curiosidades y aspectos más importantes sobre el proceso de votación, así como a los resultados de las elecciones municipales y europeas. Además, tendrás acceso a los mejores vídeos y fotografías de la campaña.