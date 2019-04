Elecciones generales 2019: El PSOE gana y el PP se hunde

La irrupción de Vox rompe a la derecha en tres por primera vez e impide su mayoría. Los socialistas vuelven a ser la primera fuerza más votada en unas elecciones generales después de once años y casi duplican los resultados del Partido Popular. Todo apunta a que Pedro Sánchez podrá seguir en La Moncloa sin el apoyo de los independentistas catalanes. Ciudadanos se consolida como tercera fuerza y es el partido de la derecha que sale mejor parado de la fragmentación precipitada por la irrupción de Vox.

La política ya no puede entenderse sin las matemáticas y el bipartidismo puro que ha regido en España durante más de cuarenta años es historia. Al menos así desprende del resultado de las elecciones generales celebradas ayer en España. El PSOE de Pedro Sánchez barrió en los comicios y hundió al Partido Popular de Pablo Casado, que, por sorpresa, logró el peor resultado de su historia. Aun así, los socialistas no logran una mayoría suficiente de gobierno, ni con la suma del bloque de la izquierda. No obstante, todo apunta a que Sánchez perseguirá una coalición amplia de partidos que le permita dirigir el país sin necesidad de depender de los independentistas catalanes. El rechazo de estos últimos a los presupuestos generales de Sánchez, el pasado febrero, forzó al presidente a adelantar la convocatoria de elecciones.

Así, después de once años sin ganar, el PSOE volvió a ser ayer la primera fuerza política del país, con el 28,70% de los votos al 98% escrutado. Con estos resultados alcanzados los socialistas han sido el partido más votado en 7 de las 11 elecciones celebradas desde 1982. El citado 28,70% representa un avance de seis puntos porcentuales respecto a las elecciones generales de 2016 y le otorga 123 diputados, 33 más que hace tres años.

Sánchez, que llegó a la presidencia después de ganar la primera moción de censura de la historia a Mariano Rajoy y que ha estado diez meses en la Moncloa,ya puede decir que es presidente electo por las urnas y con un resultado mucho mejor de lo que se esperaba a tenor de las encuestas. Sánchez lo consigue dos años después de ser expulsado del liderazgo del PSOE y de regresar después como vencedor de sus segundas primarias.

Por su parte, el PP de Casado repitió como segunda fuerza política más votada, aunque su debacle es histórica. Se queda con el 16,68% de los votos y con 66 escaños, 71 menos. Estas cifras estan a años luz de las que logró Mariano Rajoy hace tres años. La sangría de votos de los populares todavía es más acusada si se compara con el tercer partido más votado, Ciudadanos. La formación de Albert Rivera logró el 15,84% de los votos, 2,6 puntos más que hace tres años. La distancia entre PP y Ciudadanos se recorta hasta algo menos de un puntos porcentuales. Tres años antes, la diferencia mucho más abismal superando los 20 puntos porcentuales.

Esto es así porque Ciudadanos logra 57 escaños, 25 más que en 2016. Rivera sale así mejor parado de la fragmentación de las derechas, precipitada por la irrupción de Vox. Podemos (11,94%%) y Vox (10,26%) se quedan como cuarta y quinta fuerza más votada. ERC, por su parte, obtendría 15 escaños, Junts per Catalunya caía a siete y el PNV mejoraba a seis.

De la aritmética se desprende que Sánchez tiene ante sí varias opciones para gobernar. La más cercana sería la posibilidad de sumar con Unidas Podemos, PNV y otros grupos minoritarios. Así tendría una mayoría suficiente, sin necesitad de recurrir a ERC, al menos con el citado porcentaje de escrutinio. En todo caso y en el peor de los escenarios, podría bastar con una abstención de los republicanos catalanes para que Sánchez fuera investido presidente en segunda votación.

Estos resultados han sido posible apoyándose en una movilización masiva. La participación fue del 75,79 por ciento una cifra 9,3 puntos superior a la registrada en las elecciones generales del 26 de junio de 2016, que fue del 66%o.

Sánchez celebró ayer su victoria en las elecciones a las puertas de Ferraz y dijo que ha «ganado el futuro y ha perdido el pasado». El socialista avanzó que va a tender la mano «a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución», informa Efe. El líder del PP y candidato, Pablo Casado,manifestó ayer que espera que el dirigente socialista, al que felicitó, pueda llegar a un acuerdo de gobernabilidad «sin necesitar a los independentistas».

El secretario General de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, se ofreció a Sánchez para formar un gobierno de coalición de izquierdas», mientras que Albert Rivera indicó que la formación naranja que dirige vigilará desde la oposición al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.