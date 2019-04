Elecciones generales 2019: Cs aprovecha el desplome del PP y se postula para liderar la oposición

c. moya/efe

El histórico derrumbe de Casado sitúa a la formación naranja en condiciones de comandar la derecha.

Espoleado por el histórico hundimiento del Partido Popular, Ciudadanos fue uno de los grandes triunfadores de la jornada electoral de anoche. La formación de Albert Rivera tendrá 57 representantes en el Congreso de los Diputados y pese a que no logra el crecimiento «exponencial» que vaticinaban desde el partido durante la campaña -al menos en número de votos- , los malos números de los populares permiten a los naranja discutir a los de Casado el liderazgo dentro del bloque conservador.

Con los resultados en la mano, Rivera no parece haber logrado sus dos objetivos principales: echar a Sánchez y entrar en el Gobierno, ya que el bloque Cs, PP y Vox no se acerca a la mayoría. Solo un hipotético pacto con los socialistas sumaría, pero Ciudadanos ha repetido como un mantra en campaña que no apoyaría ningún Ejecutivo con el líder del PSOE, a quien a su vez anoche sus propios simpatizantes le recordaron que «con Rivera, no».

Pese a todo, la formación ha sumado casi un millón de papeletas más que en 2016, se queda a poco más de 200.000 votos del Partido Popular -menos de un punto porcentual de diferencia- y se sitúa como tercera fuerza política del país al superar a Unidas Podemos.

Ciudadanos rebasa además en número de votos al PP en varios enclaves de peso como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón y Baleares. Unas cifras que sitúan a los de Rivera en condiciones de liderar la oposición y el bloque de centro derecha, espectro hacia el que la formación se ha dirigido especialmente desde la explosión del conflicto catalán.

Y en esos términos se expresó ayer el presidente de Ciudadanos en su primera comparecencia pública tras conocer los resultados. Rivera lamentó no haber podido desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, la «mala noticia» de la jornada en su opinión, pero aseguró que «más pronto que tarde» gobernará en España.

El partido naranja quiso proyectar ilusión por sus resultados particulares, pero el derrumbe popular y la irrupción no tan potente de Vox enterraron sus opciones de gobernar pese a los cánticos de «presidente» que le dedicaban sus seguidores. Rivera daba por hecho anoche que Sánchez y Pablo Iglesias «van a formar gobierno con los nacionalistas».

Frente a eso destacó la parte positiva. El líder de la formacióncelebró haber logrado un aumento del 80 % de los escaños respecto a 2016 y que se ha convertido en «la casa común del proyecto constitucionalista» ante el ascenso naranja y el retroceso popular. Rivera prometió hacer «una oposición leal a la Constitución, la economía de mercado, Europa, la sociedad del bienestar, los valores constitucionales y España» y prometió «vigilar muy de cerca» al Gobierno y liderar la oposición.