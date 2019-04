Elecciones autonómicas Comunidad Valenciana 2019: Juego de bloques

Por primera vez en la historia, las elecciones autonómicas en las que se elegirá al gobierno valenciano coincidirán con unas generales. Un decorado político inédito que ya no responde a una dinámica de dos grandes fuerzas que copaban más del 80% de los votos. Ni tan siquiera a un sistema multipartidista como hace cuatro años en el que una fuerza podía actuar como bisagra en el centro político para intentar maniobrar con los socialistas o con el PP. Estas elecciones se disputan entre dos grandes bloques con tres siglas electorales ubicadas en el lado izquierdo -socialistas, Compromís y Podemos- y otras tantas acomodadas en el flanco de la derecha -PP, un Ciudadanos más escorado y la irrupción de los ultras de Vox condicionando el debate de la campaña electoral- que han dejado claro durante la carrera hacia este 28-A que, llegado el caso, se unirán para sellar acuerdos de gobierno. Ese es el punto de partido de unas elecciones con resultado incierto, ajustadas y que casi seguro se decidan por un escaso margen de porcentaje. A cara o cruz.

Un juego de bloques como eje central de este tablero con dos hojas de ruta. La izquierda, en cabeza en las encuestas con los socialistas de Ximo Puig en principio por delante de Compromís con Mónica Oltra, intentan reeditar una segunda versión del Botànic para otros cuatro años en la que, sin embargo, Podemos, en esta ocasión en coalición con EU, cotiza a la baja y se mueve en la cuerda floja. Tiene dificultades para superar el listón del 5% que concede representación en el parlamento valenciano. Y eso podría ser determinante para apuntalar al Consell de izquierdas. O, por el contrario, podría dejarles fuera del hemiciclo y le abriría la puerta a las opciones de la derecha para poder sumar. Una alternativa que antes de las andaluzas nadie se la planteaba en el PP de Isabel Bonig pero que ahora, sin embargo, podría cuajar junto a Ciudadanos, cuyo candidato Toni Cantó ya ha dicho que su objetivo es echar a la izquierda del Palau de la Generalitat; y gracias, sobre todo, a la entrada en escena de los ultraderechistas de Santiago Abascal, avalados por la exhibición de fuerza de sus actos públicos pero cuyo nivel de representación a la espera de un posible «voto oculto» es una incógnita a pesar de que puede condicionar los futuros pactos.

Así que la decisión que tienen en sus manos cerca de 3,7 millones de valencianos, casi 1,3 de la provincia de Alicante, es clara y con sólo dos alternativas. O se decantan por las fuerzas progresistas para repetir el Consell del Botànic, que llegó a la Generalitat en 2015 tras veinte años de gobiernos del PP que acabaron lastrados en la recta final por una sucesión de casos de corrupción. O le dan su confianza a las tres marcas de la derecha con Bonig, al menos eso indican los sondeos, a la cabeza para cuadrar un gobierno «a la andaluza» pactado entre el PP y Ciudadanos con Vox como socio externo a pesar de que, en la recta final de la campaña, Pablo Casado le ha abierto la puerta a los ultras para intentar frenar la fragmentación del voto conservador. Ganará el que llegue a 50 diputados de los 99 -35 de ellos alicantinos- de unas Cortes Valencianas que, por vez primera en su su historia podrían acoger a media docena de grupos parlamentarios. No hay más opciones de un gobierno que, casi con total seguridad, quedará clarificado esta noche al final del recuento. O hacia un lado; o hacia otro. No hay más salidas. Ni aquí ni tampoco en Madrid, donde, en función de la fuerza de los independentistas catalanes y de la fragmentación, las dos opciones son los socialistas de Pedro Sánchez junto a Podemos y algún socio territorial como Compromís y el PNV; o el trío de Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal. Todo ello con un escenario añadido en el caso de la batalla por la Moncloa: el riesgo de que nadie acabe sumando y el bloqueo pueda conducir a unas nuevas elecciones generales en un plazo de seis meses. Aunque eso, en cualquier caso, está todavía por venir. Aún queda mucha tela que cortar durante los próximos meses en un Congreso que alberga a 32 diputados de la Comunidad, una docena de ellos de la provincia de Alicante

La participación, la resolución final sobre la papeleta que acaben tomando el alto número de indecisos -algunas encuestas apuntaban, incluso, a un 40%- y la movilización de cada uno de los bloques para llevar a sus partidarios a votar acabarán decidiendo las que, posiblemente, sean las elecciones a las Cortes Valencianas y las generales más inciertas de las cerca de cuatro décadas de democracia. El objetivo a izquierda y derecha es conseguir un número de electores en la Comunidad que se acerque o supere los 1,3 millones de electores. El bloque que llegue a esa cifra tendrá el trabajo hecho y aportaría -atentos a las diferencias entre una elección y otra- un plus para la batalla de Madrid. Hasta entonces, ustedes tienen la palabra. En la urna.

Colegios electorales Todo preparado para una jornada con tres urnas en cada mesa

Todo preparado en los colegios electorales de la provincia de Alicante, donde ayer se ultimaban detalles para una larga jornada electoral no sólo por el tiempo que permanecerán abiertos sino también por un recuento que se extenderá toda vez que, en esta ocasión, habrá que recontar nada menos que tres urnas por mesa. Una para el Congreso de los Diputados, que será la primera; otra para el Senado, la segunda en abrirse; y, finalmente en el caso de la Comunidad Valenciana, la que servirá para elegir a los 99 parlamentarios autonómicos que tendrán en sus manos la elección del futuro presidente de la Generalitat Valenciana.

El Consell informa que el recuento será «lento» y se alargará tras la medianoche

A estas elecciones autonómicas concurren un total de 1.378 candidatos por 18 formaciones, que optan a 99 escaños. De ellos, el 51,8% (714) son hombres, mientras que el 48,2% son mujeres, hasta 669. Para el funcionamiento de la jornada, según explicó la consellera Gabriela Bravo, la Generalitat ha destinado alrededor de 3,5 millones. La consellera detalló que el recuento de las elecciones valencianas comenzará «más tarde» y, por tanto, el proceso de recepción y difusión de los resultados será «más lento» que en las anteriores convocatorias. La concurrencia de comicios generales y autonómicos obliga a establecer un orden por el que los primeros resultados en conocerse serán los del Congreso y, seguidamente, se contabilizarán los del Senado. Así, hasta que no termine el recuento de la Cámara Alta, cuyo formato hace que el este proceso sea «más laborioso», no podrán abrirse las urnas autonómicas. Bravo avanzó que el resultado del Senado «no suele conocerse hasta avanzada la noche», así que los datos autonómicos «entrarán más tarde y con lentitud». A las 22.30, habrá un índice escrutado reducido y a las 00.00 horas surgirá información con un porcentaje superior.

La provincia de Alicante suma más de la mitad de los nuevos votantes



Más de 30.000 personas entre miembros de las mesas y apoderados de los partidos controlarán la jornada

Más votantes y más mesas electorales. En la provincia de Alicante, están llamados a las urnas 1.272.913 personas, lo que supone un ligero aumento del 2% con 24.403 nuevos votantes, la cifra más alta de las tres provincias de la Comunidad. Los electores de la provincia son un 34,8% del censo electoral en la Comunidad Valenciana, con 3.657.140 personas. En cuanto al dispositivo de distritos, secciones y mesas electorales que estarán abiertas al público desde las 9 de la mañana hasta las 20.00 horas, este domingo se abrirán en toda la Comunidad 2.226 colegios y se constituirán 6.044 mesas -unas 300 más que en 2015- que serán atendidas por 18.132 ciudadanos que ejercerán de presidentes y vocales de cada mesa. En toda la provincia de Alicante se abrirán 719 colegios -tres menos que en 2015- donde está previsto que funcionen 2.222 mesas . Hay impresas para toda la Comunidad Valenciana 101 millones de papeletas, de las cuales 37 millones serán para el Congreso, 8,5 millones para el Senado y 55 millones para las Cortes.

