El Día de las Cortes evidencia el duro pulso electoral dentro del Botànic

El 312 aniversario de la Batalla d'Almansa, fecha emblemática del valencianismo, fue ayer el más desangelado de los cuatro celebrados por el Botànic. Un Consell que nació, entre otras cosas, para remarcar el autogobierno y la singularidad del territorio, pero que a tres días de elecciones llega al final de la legislatura con una imagen de división y lucha por la hegemonía de la izquierda, y por lo tanto por liderar un futuro Ejecutivo. La celebración, la más importante que celebra anualmente las Cortes como institución, se celebró bajo una lluvia fina y marcada más por los ausentes que por los presentes.

El público fue ya de por sí escaso. Sillas vacías, pero sobre todo huecos en la primera línea, en el lugar de las autoridades. Compromís, de hecho, prácticamente se borró de un acto que, a la sazón, era la despedida de uno de sus principales cargos institucionales, el presidente de las Cortes, Enric Morera. La vicepresidenta del Consell y candidata de Compromís, Mónica Oltra, no acudió (tenía una acto con el alcalde de València, Joan Ribó), pero tampoco lo hicieron los consellers Vicent Marzà, Rafael Climent y Manuel Alcaraz. La única representante del Gobierno por Compromís fue Elena Cebrián (de Agricultura).

Así, las cosas el único cargo relevante, al margen del propio Morera, fue el síndic de Compromís, Fran Ferri. La fractura del Botànic fue pues la foto. El presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, sólo pudo estar acompañado de medio Consell. Los suyos, a excepción de la titular de Sanidad, Ana Barceló, no faltaron a cita.

El vacío de Compromís molestó a Morera, aunque este se esforzó en aparentar normalidad. En campaña electoral las agendas son complicadas. Esa era la excusa oficial. Ahora bien, en el entorno de Morera el malestar era evidente. Además, con una guerra dentro de la izquierda por la futura presidencia de la Generalitat en caso de reedición del Botànic, la ausencia de Oltra tenía otra lectura. No faltó quien allí lo interpretó como una suerte de aviso a navegantes a los socialistas de que la negociación tras elecciones en el caso de que la suma dé, no será fácil. En Compromís tienen claro que Oltra dará la batalla por la presidencia, incluso con más tesón que hace cuatro años. Aunque no ha habido alianza electoral con Podemos, Compromís sostiene que la suma de ambos legitima a Oltra como presidenta en caso de los dos sumen más que el PSPV. Los podemitas, además, nunca han escondido que su preferencia para presidir es la lideresa de Compromís. También se desentendió del acto la plana mayor de los populares, quienes también tienen prisa por dar por cerrado el paréntesis de partido de la oposición. La síndica del PPCV, la candidata Isabel Bonig, fue la única portavoz ausente. En la agenda tenía su primer acto a las 12.30 horas, en principio con tiempo suficiente para acudir al menos al acto institucional. Las ausencias del PP dieron protagonismo a Ciudadanos, cuyo grupo parlamentario acudió al completo acompañados del candidato Toni Cantó.



La directora general de Presupuestos de la Generalitat, Eva Martínez, salió ayer al paso de la sentencia del Tribunal superior de Justicia (TSJCV) que anula el presupuesto de la Corporació Valencianade Mitjans de Comunicació (CVMC), argumentando que «es una cuestión meramente administrativa y procedimental sin ningún efecto sobre À Punt, ya que el presupuesto de 2017 está ejecutado y liquidado». Eva Martínez realizó estas declaraciones después de que el TSJCV haya anulado el acuerdo del Consell de febrero de 2017 por el que se aprobó el presupuesto de la corporación para ese mismo ejercicio por no haber pasado por las Cortes. El tribunal estima un recurso presentado por el PP. El portavoz de campaña de los populares de la Comunidad, Jorge Bellver, aseguró ayer que el TSJ ha condenado «la forma prepotente, ilegal e irresponsable del presidente Ximo Puig [PSPV] y de la vicepresidenta Mónica Oltra [Compromís] de gestionar À Punt».

