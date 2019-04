Pablo Casado pide en Elche votar al PP frente a "los chaqueteros y los que no son fiables"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado considera que "la remontada ha comenzado". Arropado por unos 300 militantes y simpatizantes ilicitanos que se han dado cita esta tarde en una cafetería de la Glorieta de Elche, Casado ha adelantado que, a pesar de que desde el lunes pasado ya no se pueden publicar encuestas, "os digo que vamos bien", un pronóstico asentado de manera especial en datos como el que ha ofrecido esta mañana la última Encuesta de Población Activa (EPA), de la que el líder de PP ha destacado que se han destruido 94.000 puestos de trabajo y que hay en la calle 50.000 personas más en el peor primer trimestre desde 2013, para sostener que "es llegar el PSOE por la puerta y el empleo salta por la ventana".

Casado ha lamentado que desde hoy 36.000 familias tengan a todos sus miembros en paro y ha repasado algunas de sus propuestas económicas, entre ellas una bajada de impuestos que ha cifrado en una media de 705 euros por ciudadano frente a la subida que cree que impondría el PSOE de 1.000 euros. En su opinión, con José María Aznar se crearon cinco millones de empleos, con Mariano Rajoy otros dos y ha dicho que con él de presidente habrá dos más durante los próximos cuatro años, a razón de 500.000 anuales.

En un encuentro con militantes en una cafetería de la céntrica Glorieta de Elche, donde se le ha recibido al grito de "Pablo, presidente", Casado no ha perdido la ocasión para criticar los últimos movimientos de políticos, que han cambiado en cuestión de horas las siglas del PP por las de Ciudadanos como ocurrió ayer con el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido. El presedente nacional del PP ha recordado que en 2015 y 2016 Rivera "apoyó" a Sánchez en su intento de investidura, ya que pidió a Pablo Iglesias (Podemos) que respaldara al socialista y al PP que se abstuviera. Por lo que "unos cambian de opinión, unos no son fiables y son chaqueteros" frente a los cuales, ha argumentado, está el PP, un partido "serio" que no apoyará "a Sánchez, ni a Podemos, ni a Bildu ni a ERC ni al PdCat".



Unir el voto

Casado ha solicitado la confianza de los votantes "aunque te caigan bien otros partidos" con el argumento de que hay que "unir el voto en torno al PP porque si no la ley electoral va a penalizar la división". "Quien quiera mantener España unida, tiene que unir el voto en torno al PP porque si los constitucionalistas fragmentamos el voto, España acabará fragmentada por los jefes de Sánchez, que son los que impondrán las condiciones para otra investidura", ha proseguido.

Al encuentro en Elche en una jornada que ha comenzado en Barcelona y que terminará en Murcia también han acudido, entre otros cargos populares de la provincia, el presidente de la Diputación y candidato al Congreso, César Sánchez, el aspirante a las Cortes José Císcar y el candidato a la alcaldía ilicitana y cabeza de lista al Senado, Pablo Ruz. Éste último ha dado la bienvenida a Casado, cuya esposa es de esta localidad, y ha afirmado que el líder del PP es "medio ilicitano" porque Elche es su "ciudad de adopción".

