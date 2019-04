El PSPV promete 1.178 millones "para que nadie se quede al margen"

El presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, ha presentado este lunes ante la sociedad civil valenciana el programa electoral del PSPV, que busca "consolidar el cambio" iniciado en 2015 con un proyecto "para toda la Comunitat, sin exclusiones, sin fanatismos y sin sectarismos".

Con especial énfasis en el plano económico y la consolidación del Estado del Bienestar, está acompañado por una memoria económica que sustenta la financiación de las medidas planteadas, para las que se estima un coste (por parte autonómica) de 1.178 millones durante cuatro años, que se asumiría teniendo en cuenta el aumento de los recursos de entre 1.200 y 1.400 millones de euros (sin tener en cuenta la financiación autonómica) por la mejora de la economía.

"Hemos tenido una legislatura de superar las urgencias del momento, de reparación y de reconstrucción social y económica, de renacimiento, ahora es el momento de consolidar la vía valenciana en todos los ámbitos posibles", ha indicado Puig, que ha resaltado que este programa "surge de la sociedad" y apuesta por la creación de empleo de mayor calidad asociado a las tecnologías y al cambio de modelo productivo.

También plantea mantener el Estado del Bienestar "adaptándolo para hacerlo sostenible siempre", con mejor calidad en sanidad, educación y protección social "para que nadie se quede al margen". "Es el momento de mejorar la eficiencia para que sea absolutamente imbatible, para que sea imposible volver atrás como se pretende por parte de las derechas", ha incidido el socialista.

Puig ha indicado que se abordan, asimismo, algunos retos "que son de hoy, no de mañana", como el cambio climático o la despoblación, y también para luchar contra la violencia de género y por la igualdad. También ha instado a dejar la lengua fuera de la confrontación porque "aquí no hay un conflicto", sino que se está intentando fomentar el uso del valenciano. "Se quiere intentar importar un conflicto de otro sitio a donde no hay ningún problema", ha dicho.

Según ha remarcado el dirigente socialista, el programa "no es un recetario, son medidas abiertas y compromisos concretos" y lleva adosado una memoria económica que explica de dónde saldrá la financiación para las nuevas medidas, lo que le dota de "rigor" y aumenta la calidad democrática.



Programa por ejes

El programa se divide por ejes y en el primero, dedicado al conocimiento, se plantea la gratuidad de la matrícula universitaria para los universitarios que aprueben el curso completo (120 millones de euros previstos), la gratuidad de la educación de 2 años (61 millones), auxiliares nativos de inglés en todos los colegios e institutos (16) o la creación de un centro de pruebas de movilidad autónoma en el entorno de la Ciudad de la Luz para la investigación sobre coches inteligentes (10 millones).

En lo que respecta al crecimiento, plantea que toda empresa familiar tendrá una reducción del 99 % del valor de la sociedad en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, siempre que aseguren un mínimo de 5 años de mantenimiento de la empresa por parte de los herederos (12 millones).

También propone optar al programa de la Europe Battery Alliance para impulsar una gigafactoria de baterías en la Comunitat en colaboración con las empresas del sector automovilístico y de la industria.

Asimismo, figura un plan de urgencia para la transformación digital de la industria, con medidas de refuerzo de la capacitación, conexión con startups y financiación (15 millones), la modernización de regadíos (100) o la finalización de las obras de conducción de la margen izquierda del post-trasvase Júcar-Vinalopó (35 millones), al tiempo que se apuesta por completar la asunción de la gestión pública del aeropuerto de Castelló, reforzando el plan de atracción de conexiones aéreas, incluyendo la conexión con el hub de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

En el área de empleo, contempla medidas de fomento del empleo con una dotación prevista de 230 millones por parte de la Generalitat, además de otros 235 del Gobierno, así como ampliar la tarifa plana a la Seguridad Social de los autónomos hasta el sexto año y hasta el séptimo para los jóvenes (13 millones).





Viviendas, igualdad y cultura

Asimismo, en el eje de derechos, se impulsarán programas específicos de viviendas para jóvenes: 2.000 viviendas para jóvenes de hasta 35 años en régimen de alquiler asequible (10 millones) y 1.000 viviendas compartidas en régimen de alquiler para jóvenes universitarios (16,5 millones).

Se plantea culminar la reversión del Departamento de Salud de Dénia (16 millones) y se prevé un Plan de Infraestructuras de Atención Primaria con 100 millones de euros para construcción, rehabilitación, reformas y ampliación de los centros de salud y consultorios auxiliares. Además, se implantará progresivamente la atención bucodental preventiva y reparadora de 0 a 16 años (44 millones).

En el plano de la igualdad se propone una Ley Valenciana para el Fomento de la Igualdad en el Empleo, un plan de detección precoz de violencia de género utilizando el big data, y en cultura el PSPV plantea poner en marcha el Centre Escènic de la Comunitat Valenciana, como referente para la formación, creación, promoción e investigación en artes escénicas, una nueva Ley Valenciana de la Música y un pacto social por el valenciano.