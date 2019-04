Golpes bajos en el inicio de campaña

La campaña se calienta. La difusión en redes sociales de una imagen de las hijas menores de edad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó ayer al PSOE a denunciar ante la Fiscalía una campaña del PP de crítica de los viajes del presidente. Los populares, sin embargo, trataron ayer de desvincularse totalmente de la imagen.

Con «Falcon viajes», la ficticia agencia con la que el PP denuncia el gasto de los desplazamientos del presidente del Gobierno, llegó ayer el primer terremoto de la campaña electoral, que fue más allá al aparecer en las redes una foto de las hijas de Pedro Sánchez. El PSOE llevó a la Fiscalía esa imagen difundida por usuarios de Twitter en la que se podía ver a las dos hijas menores de Sánchez detrás del presidente y su esposa, y de la que el PP se desvinculó totalmente.

La polémica comenzaba a primera hora cuando los populares hacían pública esta iniciativa en redes, una web que imita a una agencia en la que reservar viajes como los que ha hecho Sánchez con el helicóptero o el avión oficiales para desplazamientos como su asistencia al festival de Benicasim o sus vacaciones en Canarias. Entre las imágenes usadas por el PP en esa web está el citado festival de música, Valladolid desde el aire, gente en una boda o una playa de Lanzarote. Más tarde apareció en Twitter la foto de las hijas de Sánchez, cuya procedencia el PP aseguró desconocer. «No sabemos de dónde ha salido esa foto», insistió Génova ante el revuelo causado.

Tras hacerse pública la campaña y aparecer después en redes la foto de Sánchez y su familia los socialistas anunciaron su intención de recurrir la campaña ante la Junta Electoral Central (JEC), y después comunicaron la remisión a la Fiscalía de la imagen. Con esta polémica comenzaba la primera jornada en la que los candidatos empezaron a desplazarse por España.

Pedro Sánchez presidió el Consejo de Ministros y por la tarde intervino en un mitin en Castelló, mientras varios de sus rivales ya tenían actos desde por la mañana. Es fue el caso de Pablo Casado. El líder del PP quitaba hierro a sus descalificativos a Sánchez y aseguraba que en el PP son unas «monjas clarisas» comparados con la «radicalidad» de los socialistas que, según sostuvo, pactan con Bildu o el independentismo catalán. Pero también lanzó un mensaje a su rival por la derecha, el líder de Vox, Santiago Abascal. Así, le pidió «sin acritud» que sea «más agradecido al partido que tan bien le ha tratado durante 20 años y que tanto defendió a toda su familia».

En Madrid se quedó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien en un encuentro de defensa de la sanidad pública, se comprometió a subir los impuestos a los que más ganan para mejorarla y propuso aumentar el gasto sanitario hasta el 7,5 % del PIB. «Lo que une a todos los españoles es esto: que cuando tienes un parto prematuro, una enfermedad grave o una enfermedad mental no te preguntan a qué partido has votado, no te preguntan si eres independentista o de Vox ni con qué bandera te identificas», dijo.



Cs critica a «Pablo Cansado»

Por su parte la cabeza de lista de Cs en Barcelona, Inés Arrimadas, quiso dejar claro que el partido naranja preferiría no tener que pactar con Vox. Así, Arrimadas volvió a mostrar la «mano tendida» de Cs al PP para gobernar tras el 28A y al ser preguntada por el partido de Abascal comentó: «Ojalá no sea necesario ningún voto más».

Pero al mismo tiempo Cs cargó contra Casado con un vídeo difundido en redes sociales en el que acusaron al líder del PP de quedarse «escondidito en el vestuario» en medio de la crisis de Cataluña del 1-O. En el vídeo, se ve a dos hombres conversando en un vestuario, y uno de ellos se pregunta si votar por Casado o por Rivera, una cuestión a la que el otro responde que, frente a un Rivera que «no se arruga», Casado «parece Pablo Cansado».

Mientras unos y otros seguían haciendo cuentas, se fueron concretando los detalles de una de las grandes citas de esta campaña, el debate a cinco que enfrentará el día 23 a los candidatos de PSOE, PP, Podemos, Cs y Vox. Pedro Sánchez abrirá y Pablo Iglesias cerrará este debate, según deparó el sorteo celebrado ayer en Atresmedia.

La negativa de Pedro Sánchez, a acudir al debate a cuatro organizado por Radiotelevisión Española siguió generando polémica ayer. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, justificó como parte de su «estrategia electoral» la decisión y defendió esta opción porque «la campaña se acorta con la Semana Santa» y por la necesidad de «confrontar a Vox por transparencia».

Diario de Campaña

Semana Santa

Casado, Rivera y Abascal no irán a la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga

La junta de gobierno de la Congregación de Mena, que procesiona con legionarios el Cristo de la Buena Muerte en Málaga, pidió ayer por carta a los líderes de PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera; y Vox, Santiago Abascal, que «tengan a bien» no asistir a ninguno de los actos previstos por la cofradía malagueña este año debido a las elecciones del próximo 28A para, de ese modo, evitar que dichos actos «puedan llegar a convertirse en un acto más de campaña».



La misiva señaló que la Congregación de Mena «no debe consentir» que ocurra, «por ser contraria al espíritu y finalidad» de lo que se celebra, «además de ser radicalmente opuesta a los estatutos" por los que se rige dicha cofradía.»



No obstante, aclararon: «Esto no es óbice para que, sin lugar a dudas, estemos abiertos a recibirle en fechas distintas a las actuales, lo que por otro lado nos permitiría prestarle una atención más personalizada».



Casado, Rivera y Abascal expresaron ayer su respeto a la petición y aseguraron que no asistirán la procesión que hace la Legión los Jueves Santo. Se trata de uno de los momentos estelares de los actos religiosos de la Semana Santa en Málaga. En la procesión del Cristo de Mena, patrón de la Legión, se porta la talla del Cristo mientras se canta «El novio de la muerte».



Santander

