El primer debate electoral define los bloques de izquierda y derecha que aspiran a la Generalitat

Los candidatos a la Presidencia de la Generalitat del PSPV-PSOE, Ximo Puig, PP, Isabel Bonig, Compromís, Mónica Oltra, Ciudadanos, Toni Cantó, y Unides Podem-Esquerra Unida, Rubén Martínez Dalmau, han abierto la primera mañana de la campaña de cara los comicios autonómicos del 28 de abril con un debate organizado por Radio Valencia - Cadena SER. Con un formato muy estructurado y minutado, los cinco líderes de los partidos con representación actual en las Cortes Valencianas han definido sus posturas programáticas, anunciando cuales son las principales medidas que piensan adoptar si alcanzan el poder, un objetivo que dependerá en gran medida de los pactos que puedan alcanzar, como también se ha oído y visto en el propio debate.

Después de escuchar las intervenciones de los cinco candidatos, se han empezado a marcar con claridad los posibles bloques ya establecidos, tanto a la derecha como a la izquierda, aunque esta distinción, en un momento dado del debate, ha estado un poco difusa por dos elementos que se han puesto encima de la mesa. Uno de carácter externo, la irrupción del partido de ultraderecha Vox, y otro que sí tenía a sus protagonistas presentes, Ciudadanos y Podemos.

En el caso de los ultras de Vox, no presentes en el debate pero varias veces mencionados por el candidato socialista Ximo Puig al ser una formación necesaria si PP y Cs quieren alcanzar la mayoría, ni la popular Isabel Bonig ni el cabeza de lista de Cs, Toni Cantó han descartado un pacto con el partido que lidera Santiago Abascal. Para Bonig "plantear que se quiten autonomías y hacer reformas constitucionales siempre que se haga dentro de la Constitución es posible; en cambio, lo que no se puede es pactar con los golpistas", ha señalado en referencia a los independentistas catalanes. Y Cantó ha señalado que "no v a pactar con independentistas" ni con quien dijo que "yo soy una persona non grata", por lo que es mejor "un pacto a la andaluza que lo lidere yo".



Flirtear con Ciudadanos

Respecto al otro lance que ha creado polémica, en primer lugar, Rubén Martínez Dalmau ha pedido a Ximo Puig que "diga claro" cuál es la situación ya que "alguno de su partido flirtea de nuevo con Ciudadanos". El candidato podemita también ha condicionado el apoyo de su formación en las Cortes Valencianas a un posible pacto entre Podemos y el PSOE en el gobierno estatal. "Si el PSOE no apoya este pacto, no habrá acuerdo en la Comunidad Valenciana".

Por su parte, la líder de Compromís Mónica Oltra se ha mostrado rotunda al aseverar que "el Botànic no es la primera opción, es la única, fuera de eso solo hay corrupción y recortes". Y por último, el candidato a revalidar la Presidencia de la Generalitat, Ximo Puig ha manifestado no tener "ninguna duda" porque "lo que ha ido, bien debe continuar " En todo caso, Puig ha cerrado el debate con unas palabras muy conciliadoras hacia sus posibles socios de Gobierno: "Voten al PSOE o voten progresista para no volver nunca atrás".