Compromís propone vincular las ayudas públicas a empresas en que no haya explotación laboral

La candidata de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, se ha reunido esta mañana con la dirección de CCOO-PV para analizar un documento con 48 propuestas que persiguen mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y compartir ideas como la importancia de un empleo de calidad. "Hace falta que los trabajadores tengan un trabajo digno, estable, no deslocalizable, bien remunerado que permita a las personas llegar a fin de mes. Porque esa figura que era impensable hace 15 años, la de los trabajadores pobres, se tiene que combatir. Igual que en materia de hombres y mujeres tenemos que seguir trabajando para cerrar la brecha salarial que separa el sueldo de un hombre y el de una mujer", ha afirmado Oltra.

La candidata se ha referido a la transformación del antiguo Servicio Valenciano de Empleo que ahora se llama Labora y ha dicho que "ha pasado de ser una oficina burocrática a ser una oficina que realmente es útil en la búsqueda de empleo a los ciudadanos y ciudadanas, que ha mejorado muchísimo en estos cuatro años. Y vamos a seguir en esa línea igual que con los planes que se han hecho desde la Conselleria de Economía Sostenible, el Avalem Joves y el Avalem Experiència".

Por otro lado, la candidata de Compromís a la Generalitat ha insistido en que "también tenemos plena coincidencia con CCOO-PV en el despliegue de las políticas sociales. Éramos una comunidad a la cola de España en esta materia y ahora nos estamos situando en la vanguardia, pero tenemos que seguir en este camino. Y por eso también de nuevo coincidimos con CCOO-PV en la necesidad de una financiación justa para nuestra Comunidad".

"No puede ser que los valencianos y valencianas seamos españoles de segunda, no puede ser que seamos la única comunidad autónoma pobre, con la renta per cápita por bajo de la media, que sea pagadora neta. No puede ser que una persona que vive en Cantabria tenga 800 euros más que una persona que vive en la Comunidad Valenciana. Esto se tiene que solucionar porque esa es la garantía también para que nosotros desde los poderes públicos podamos garantizar los derechos de las personas, podamos crear esas condiciones de creación de empleo a través de las políticas de empleo activas, podamos reforzar el *INVASSAT con la inspección y la prevención de riesgos y siniestralidad laboral que es un problema de primer orden que se tiene que abordar".

"Por eso en los próximos cuatro años pondremos en marcha un plan contra la explotación laboral con un programa específico de control y sanciones para evitar las horas extra no remuneradas, además de vincular las ayudas públicas a empresas donde no haya explotación laboral. Y lo haremos precisamente con la ayuda de los agentes sociales, para que la creación de trabajo no sea sinónimo de precariedad sino de vida digna".

"En la misma línea, si tenemos la confianza de la ciudadanía, impulsaremos una Ley Valenciana de Empleo para coordinar todo el sistema de agentes e instituciones que intervienen tanto en las políticas activas de ocupación, como en el desarrollo territorial. Queremos que esta ley tenga una vertiente muy participativa, muy práctica para los trabajadores y para los que están buscando trabajo, y que en definitiva, nos permita fomentar el empleo estable y de calidad", ha concluido la candidata Mònica Oltra.