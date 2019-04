Podemos presenta un programa electoral para "superar las limitaciones" del Botànic

El programa electoral de Unides Podem-EU para las elecciones autonómicas del 28 de abril incluye limitar los mandatos de los cargos de representación a dos legislaturas, crear una empresa pública valenciana de energía que ofrezca energía limpia a precios asumibles y ofrecer dentistas públicos gratuitos.

El candidato de la coalición a la presidencia de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, y la número dos de la lista por Valencia, Rosa Pérez Garijo, han presentado este martes su programa electoral, que también recoge la tasa turística o la reversión de todos los servicios públicos privatizados.

Martínez Dalmau ha explicado que este programa busca "superar las limitaciones" de esta legislatura "de reparación" e ir "mucho más adelante" en asuntos a los que el Consell del Botànic les ha faltado, a su juicio, "valentía" para aplicarlos.

"A nosotros no nos tiembla el pulso" para aplicar medidas que la gente necesita, porque "no estamos financiados por los bancos" y "no obedecemos ni a las cloacas del Estado ni a los poderes fácticos", ha destacado el candidato.

Respecto a la limitación de los mandatos a dos legislaturas, ha indicado que piden que se incluya en el Estatuto de Autonomía esta medida, que busca que el poder sea "limitado", eliminar los "privilegios", y que la política no se convierta "en un oficio".

También proponen una tasa turística con un tramo local y otro autonómico, un plan de lucha contra el fraude fiscal, dentistas públicos gratuitos, un plan de vivienda que incremente el parque público o la transferencia total de las competencias y recursos de las diputaciones provinciales con un plan paulatino de cuatro años.

Martínez Dalmau ha destacado que aspiran no simplemente a "reeditar" el Botànic, sino a "desbordar" ese pacto de gobierno y que permita aplicar políticas transformadoras "más valientes", mientras que Rosa Pérez ha destacado que salen "a ganar para formar parte del Botànic II".

La coordinadora de Esquerra Unida ha destacado que quieren aportar al futuro Consell no solo sus votos, sino la experiencia de gobierno en distintos municipios de la Comunidad Valenciana, y ha insistido en la necesidad de revertir los servicios públicos privatizados, porque con la gestión pública "el servicio se da mejor y las condiciones laborales son mejores".

El programa contempla asimismo medidas como una auditoría de la corrupción, la aprobación de la ley de Comarcalización, la eliminación de los aforamientos de diputados autonómicos y miembros del Consell, prohibir la contratación pública con empresas vinculadas a casos de corrupción o no firmar ningún contrato público con cláusula de confidencialidad.