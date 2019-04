Un punto y final al mitin igual que Vox

Esta vez Aznar no mencionó a Vox como hizo en València hace unos días en su inicio de gira por la Comunidad. Esta vez no retó a que nadie le hable de «derechita cobarde porque no me aguantan la mirada». Ayer en Elche, el discurso del expresidente del Gobierno se centró en Cataluña, pero el acto sí que tuvo una similitud con los actos que realizan estos los ultras de Vox. El mitin finalizó con José María Aznar gritando «¡Viva España!», lo que daba paso al himno nacional sonando por megafonía, con los dirigentes del PP puestos en pie sobre el escenario, tras el que se proyectaba en una pantalla gigante la imagen de la bandera española.

La sala de fiestas «El Bailongo», donde tuvo lugar el acto, se llenó con unas 400 personas, con muchos militantes del PP que se desplazaron a Elche para ver y saludar -quien tuvo más suerte- al que fue su líder durante muchos años. Entre los cargos políticos populares no faltó ninguno de los principales candidatos por la provincia a los comicios generales y autonómicos, incluida Elisa Díaz, la número cuatro a las Cortes, que por unas horas estuvo fuera de la lista, sustituida por la ilicitana Lucía Cerón, también presente ayer en «El Bailongo». Todos acudieron a ver a Aznar, su presidente.