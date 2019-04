Las peticiones de voto por correo apuntan a una alta movilización y doblan ya las de 2015

La sucursal de Alicante tiene un refuerzo de personal de diez trabajadores que se encargan de manejar toda la documentación para el 28-A.

Una auténtica avalancha. Las peticiones de voto por correo en la provincia para las elecciones generales y autonómicas del próximo 28 de abril ya se han duplicado en relación a la última convocatoria electoral, celebrada en junio de 2016. La Oficina del Censo en Alicante está viviendo una «auténtica locura», ya que en apenas un mes, desde que se abrió el plazo el 5 de marzo, ha tramitado unas 27.000 solicitudes, a las que se suman las 3.750 de los residentes ausentes que viven en el extranjero, explican fuentes del organismo. Esta cifra supone doblar datos respecto a las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y las generales de 2016, cogiendo el periodo equivalente, en las que hubo poco más de 15.000. Eso pude apuntar a una fuerte movilización, que en teoría es el caballo de batalla de la izquierda.

El aumento de las peticiones es la tónica general en toda España, aunque hay provincias en las que es todavía mayor, como son los casos de Álava y Jaén. En el primero, la causa principal es que el 28 de abril coincide la festividad de su patrón, San Prudencio, que al caer en domingo el festivo se traslada al lunes 29 y muchos vecinos aprovecharán para hacer un acueducto y estirar las vacaciones hasta el miércoles 1 de mayo, Día del Trabajo. En el caso de Jaén, cuyo censo es muy inferior al de la provincia de Alicante, lleva más peticiones de voto por correo por celebrarse ese día la romería de la Virgen de la Cabeza, una tradición que se remonta al siglo XVIII que reúne cada año a cerca de medio millón de personas. En la provincia de Alicante, las elecciones del domingo 28 de abril cogerán a numerosa familias en las vacaciones escolares de Semana Santa y a varios municipios, como San Vicente del Raspeig, en plenas fiestas.

El plazo para poder solicitar el voto por correo arrancó el 5 de marzo -el mismo día de convocatoria de los comicios- y finalizará todavía el 18 de abril. Las peticiones tramitadas en las elecciones generales de junio de 2016 alcanzaron en total las 33.000 y, según fuentes de la Oficina del Censo Electoral, la estimación es que se cierre el día 18 con más de 70.000 solicitudes. «Siempre ocurre que en los últimos días aumenta de manera sustancial, así que esperamos un aluvión del 15 al 18», aseguran las mismas fuentes. A estas elecciones generales y autonómicas se suma que desde el 2 de abril se puede solicitar el voto por correo para las elecciones municipales y al Parlamento europeo, que se celebrarán el domingo 26 de mayo. Los ciudadanos que quieran votar por correo en esos procesos electorales pueden solicitar hasta el día 16 de mayo en cualquiera de sus oficinas el certificado de su inscripción en el Censo Electoral.

Ante este solapamiento de fechas, entre fiestas y vacaciones escolares, la sucursal de Alicante tiene un refuerzo de personal de diez trabajadores, que se encargan de manejar toda la documentación, ya que de la grabación se encarga empleados especializados. No obstante, la Oficina del Censo Electoral recuerda que no pudo despachar las peticiones porque no disponía todavía de las papeletas, ya que las listas definitivas no se publicaron hasta el día 2 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las candidaturas se publicaron una semana antes tal cual fueron presentadas ante las juntas electorales y entonces se abrió un plazo corto para revisar las candidaturas y los avales, subsanar errores y estudiar los posibles recursos e impugnaciones. Al igual que se ha tenido que desmentir un falso rumor que corría, donde decía que quien pedía el voto por correo quedaba exento de resultar elegido en una mesa electoral. Interior refutó el bulo.

En un solo día se recibieron más de 2.100 solicitudes

La Oficina del Censo Electoral en Alicante ha llegado a recibir en un solo día un total de 2.100 peticiones de voto por correo. Esta demanda, sumada a la que se refleja a diario, ha llevado a esta dependencia a pedir más material, como sobres con papeletas con la que poder atender todas las solicitudes de los votantes, que están llegando estos días y que se volverán a repetir en breve cuando comienza el proceso de las elecciones locales del 26 de mayo. l.g .l.