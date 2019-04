Oltra: «Compromís tiene que ser decisivo en Madrid. Ya está bien que nos maltraten»

Recalca la necesidad de una voz en el Congreso sin hipotecas para pedir «trato justo».

La candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, manifestó ayer por la tarde durante un mitin en Alcoy que la Comunidad necesita tener voz en el Congreso de los Diputados para visibilizar las necesidades de los valencianos y los intereses del territorio. «Si Compromís tiene fuerza en el Congreso y es decisivo en las formación del nuevo gobierno de España, o llegan los dineros o con nosotros que no cuenten». Así de contundente se mostró ayer Oltra a las alrededor de 150 personas que se reunieron en el Àgora de Alcoy. La vicepresidenta defendió la necesidad de llevar a cabo políticas «para las personas» tanto en el Congreso de los Diputados como en la Generalitat Valenciana y reiteró que una de sus principales prioridades es reivindicar una «financiación justa» para no ser «españoles de segunda». «Ya está bien de maltrato y de que se nos nieguen unos recursos para garantizar los derechos de los hombres y mujeres que viven aquí y que no llegan», aseguró.

Oltra se comprometió a seguir en la misma línea tanto en Madrid como en la Comunidad al asegurar que «no tenemos hipotecas con nadie ni dependemos de nadie más que de la gente». En referencia a la irrupción de Vox en la convocatoria electoral del 28 de abril, los ciudadanos deben escapar de debates «tóxicos» porque «se habla de cosas que nada tienen que ver con la vida real de las personas o con sus intereses, de pistolas y neandertales, se fichan candidatos que llaman estrellas y que pagan impuestos en otros países mientras montan Eres en sus multinacionales». En su lugar propone hablar de «cómo la Comunidad ha cambiado para familias que ya no pagan los libros de texto al inicio de curso, a las que tienen beca de comedor y a quienes tienen plaza escolar de dos años». En el mitin de Oltra también participaron los cabezas de lista para las Cortes Valencianas y el Congreso de los Diputados, Aitana Mas e Ignasi Candela, además de Màrius Ivorra, alcaldable de la formación en Alcoy.

Dentro de la ruta que los responsables de la formación están haciendo por toda la Comunidad, Joan Baldoví, cabeza de lista de Compromís al Congreso, visitó ayer junto con el colectivo valenciano de Montcada el Mercado Municipal y establecimientos comerciales de esta localidad de l'Horta. Baldoví insistió en su apuesta por los mercados locales porque, «son una pieza clave en nuestro tejido comercial y en la promoción económica de los pueblos» y se comprometió a impulsar la colaboración entre todas las administraciones, ayuntamientos, Generalitat y gobierno central, para rehabilitar y modernizar las instalaciones y promocionar los mercados municipales, además de fomentar el consumo de productos de kilómetro cero para favorecer los pequeños comerciantes y productores locales. Para hoy está previsto uno de los actos más novedosos de la campaña con el mitin que Oltra protagonizará el centro de Orihuela.