Bonig se compromete a más ayudas para el sector agrícola de la Comunidad Valenciana

La candidata del PP a la Generalitat, Isabel Bonig, ha anunciado que su formación "luchará en Europa para que se tengan en cuenta las necesidades de la agricultura tras la dejación del PSOE con la Política Agraria Común (PAC)".

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas del 28 de abril, Bonig ha hecho estas declaraciones durante un almuerzo celebrado en Torrent (Valencia) junto a los candidatos de L'Horta, donde ha expresado el "apoyo indiscutible" del PP a un sector "fundamental para la exportación, la economía y el medio ambiente valenciano y español".

Este Consell, ha señalado, "ha enfocado mal sus políticas citrícolas porque esta partida no se juega solo en la Comunitat Valenciana y España, se juega sobretodo en Europa" y allí el PSOE "no ha hecho ni una sola alegación a la PAC, no han defendido los cítricos valencianos en la UE".

Para que esto no vuelva a pasar, ha explicado, el PP lleva en su programa electoral un "apoyo decidido" a la oficina de la Comunidad Valenciana en Bruselas, según un comunicado del partido.

"Así evitaremos el caos y la dejadez que hemos vivido hasta ahora con la PAC. Lucharemos para que en la fase de la PAC de 2020 se tengan en cuenta las necesidades de nuestra agricultura, acabaremos con la dejación del PSOE", ha dicho.

Ha adelantado que el PP incorporará a su programa una batería de medidas como la exención del IBI rústico, las ayudas ante malas temporadas o ante situaciones como la xylella, ayudas de mínimos de 15.000 euros durante 3 años y la modificación del seguro agrario para incluir contingencias climatológicas y rentas mínimas que garanticen el futuro del campo ante situaciones complicadas.

También defenderán las políticas en materia fitosanitaria para que el Gobierno aplique la clausula de salvaguarda y se establezca un puerto valenciano de entrada para cítricos de terceros países que quieran entrar en España, así controlaremos que se cumplen las medias fitosanitarias, ha terminado.