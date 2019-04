Los empresarios advierten ante Puig de «años complicados» por el frenazo de la economía

En el listado está incluida la «crónica infrafinanciación». El líder socialista anuncia la creación del Observatorio de la Economía Sumergida.

«Vienen años complicados, de ralentización económica, en los que las empresas de la Comunidad Valenciana deben posicionarse como líderes de la economía española, tanto en exportaciones como en producción industrial». El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad (CEV), Salvador Navarro, no se amilanó ni un milímetro en la reunión que mantuvo ayer con el candidato del PSPV a la Generalitat, Ximo Puig. La patronal autonómica planteó al candidato socialista 130 medidas básicas para asegurar el crecimiento de la Comunidad, entre ellas un compromiso para solucionar «la crónica infrafinanciación» y una mayor presencia en Bruselas.

Todas estas reivindicaciones del sector empresarial al líder del PSPV, que hoy trasladarán también a la candidata popular, Isabel Bonig, y que expondrán en los próximos días al resto de grupos con representación parlamentaria, describen un panorama bastante pesimista, que a su juicio no se podrá superar sin un «compromiso con la solución a la infrafinanciación» y sin la reducción de cargas fiscales y la simplificación de trabas administrativas. Navarro, durante el encuentro con el socialista, anticipó la creación de un grupo de presión en Bruselas. El líder de la CEV quiere que los empresarios estén en el lugar de toma de decisiones «antes de que se aprueben las leyes y antes de que los sectores queden comprometidos». Y como ejemplo, Navarro recurrió a los problemas que sufre el sector citrícola.



Coincidencias de pareceres

Puig coincidió en que la presencia actual en Bruselas es «insuficiente» y se quiere que sea «más potente y más eficiente», y para ello, si se mantienen al frente de la Generalitat, se compromete a realizar una labor conjunta con la CEV para abrir una oficina «útil» para las empresas valencianas y «más facilitadora» que será «un elemento dinamizador» de la economía. Respecto a las trabas administrativas, el candidato socialista avanzó que el Plan Agiliza, que reduce un 20% las cargas burocráticas, se aplicará en su totalidad en la próxima legislatura, con el fin de que no se alarguen los proyectos y que cueste más «un trámite burocrático que su realización efectiva». Como medida para acabar con el fraude fiscal, Puig se comprometió también a crear el Observatorio de la Economía Sumergida. Para el candidato del PSPV a la Generalitat, «la única manera realista de bajar impuestos es acabar con el fraude fiscal».

Hoy, en Alicante, Puig participará en un acto de la plataforma «Volem més», junto al presidente de la CEV en Alicante, Perfecto Palacio.



La patronal defiende la gestión privada del hospital de Dénia, que rescatará el Consell

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, reiteró ayer la postura «muy clara» de la patronal autonómica en la defensa de la colaboración público-privada en sanidad, por lo que defendió la gestión privada en Dénia y puso en valor las ratios de atención logradas por Ribera Salud. Navarro mantuvo ante Ximo Puig que el modelo de colaboración que existía en La Ribera y existe ahora en Dénia «no es privatizar hospitales, es hospitales públicos con gestión privada, que es distinto, eso es la colaboración público-privada y desde luego la CEV va a estar siempre defendiendo ese modelo». Por su parte, Ximo Puig, aseguró que el acuerdo de rescate con las empresas concesionarias del hospital de Dénia está «bastante avanzado» pero advirtió de que no se admitirá un precio que los servicios jurídicos y económicos de la Generalitat «no vean factible porque se trata de dinero de todos los valencianos»



«Seguir sumando», lema del PSPV para las autonómicas

«Ahora es el tiempo de seguir con los pies en la tierra, seguir trabajando y seguir sumando». Con este espíritu presentó ayer el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Ximo Puig, la campaña de los socialistas valencianos, que llevará como lema «Seguir sumando». A juicio de Puig, la Comunidad ha «avanzado mucho en estos cuatros años, pero no es momento de ponerse medallas». El candidato del PSPV estuvo acompañado, además de por las conselleras y candidatas a las Cortes Gabriela Bravo y María José Salvador, por una joven estudiante que ha encontrado empleo a través de Labora; una madre de un alumno de un colegio que sufrió los negocios que realizó el PP con los barracones; una representante de un colectivo de dependencia; un enfermo de Hepatitis C que ha recibido tratamiento gratuito y una afectada por las ayudas a la vivienda que el PP no pagó durante la crisis y que ahora ha recibido la ayuda.