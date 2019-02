Socialistas de Alicante llevan ante el PSPV un supuesto fraude en el censo para elegir al alcaldable

Al menos seis alicantinos han remitido a la Secretaria de Organización del PSPV un escrito reclamando la apertura de una investigación para "depurar responsabilidades" en la agrupación local de Alicante, controlada por el exsenador Ángel Franco, ante lo que consideran una "falta de diligencia" en la tramitación de sus altas como afiliados del partido para poder participar en las primarias locales para elegir al candidato a la Alcaldía en las elecciones de mayo. La votación de las primarias se celebrará este domingo, de 10 a 20 horas en la sede de UGT. Tres candidatos aspiran a ser el cabeza de cartel socialista en las próximas elecciones: la portavoz municipal, Eva Montesinos, el sanchista "José Asensi" y el candidato oficialista, el independiente Francesc Sanguino.

Así se expone en el escrito, con registro de entrada en la agrupación local el pasado 12 de febrero y que también se dirige al Departamento de Atención al Militante y a la Ciudadanía, a la Secretaría de Organización de la agrupación local y a la Secretaría de Organización provincial. En el documento, los seis firmantes alegan que el pasado septiembre, "antes de cerrar el censo", que tuvo lugar el día 18 de ese mes, solicitaron su acta como afiliados del PSOE en Alicante "de manera presencial" en la agrupación local y de conformidad con el artículo 434 del Reglamento Federal. En esta situación, registrando la documentación para afiliarse y sin respuesta, se encuentran al menos 14 personas en Alicante.

Sin embargo, ante la apertura del proceso de primarias los seis denunciantes comprobaron que no estaban incluidos en el censo de militantes, desconociendo el motivo de tal exclusión. Ante esa situación, han presentado el escrito para "exigir" sus derechos "ante los organismos competentes", de manera que se les dé de alta para ejercitar el derecho a voto en las elecciones internas que se celebran este próximo domingo.

Para ello, recurren al artículo 435.6 del Reglamento Federal que establece que "transcurridos 45 días desde que la solicitud de afiliación fue registrada, el solicitante podrá hacer valer los derechos que le pudieran corresponder en función de la solicitud realizada".

Finalmente, solicitan la apertura de un proceso para "depurar responsabilidades por la falta de diligencia en tramitar nuestras altas, incumpliéndose los procedimientos y plazos establecidos en los artículos 435 y concordantes del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales aprobados en Comité Federal de 17 de febrero de 2018".

Desde el Departamento de Atención al Militante (DAMyC) respondieron por escrito, el pasado lunes, que no tenían "registrada ninguna documentación de la reclamación presentada". Ante esta situación, el órgano añade además que pedirán un "informe a la agrupación local de Alicante sobre la situación de dichas fichas".

Por su parte, el secretario de Organización, Pedro Ródenas, ha asegurado hoy que "nunca" ha tenido "esas fichas" y ha añadido que "no existe registro de entrada" de la documentación presentada supuestamente por los denunciantes. "En el último censo de altas y bajas no aparece, y yo hasta ahora no había tenido ninguna reclamación", ha apuntado Ródenas, quien ha subrayado que la decisión sobre la participación en la votación del domingo no le compete: "A mí el censo me lo mandan cerrado un día antes de la votación".

Esta tarde, mientras tanto, la sede socialista iba a acoger el debate entre los tres candidatos, aunque finalmente sólo acudirá el independiente Sanguino. Los otros dos aspirantes, Montesinos y Asensi, descartaron participar alegando que el partido había impuesto el lugar de celebración, vetando otras posibilidades como la sede de CC OO o de UGT a la Sede Universitaria de Alicante.