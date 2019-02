Los sanchistas y Montesinos piden "cascos azules" de Ferraz para garantizar unas primarias "limpias" en el PSOE de Alicante

José Asensi y Eva Montesinos, los candidatos críticos con la dirección local que controla Ángel Franco, no se fían de que la votación de las primarias prevista para el próximo domingo, 24 de febrero, sea limpia. Así, en ese escenario, han decidido remitir sendas cartas al Comité de Garantías de Ferraz para pedir que garantice una votación con "garantías", además de denunciar el "boicot" por parte del partido al debate a tres bandas entre los aspirantes: José Asensi, Eva Montesinos y Francesc Sanguino. "Nos preocupa el día de la votación, queremos que se garantice que el voto sea secreto, sin irregularidades, porque a día de hoy todavía no sabemos ni dónde se vota", ha señalado Montesinos en una comparecencia conjunta con Asensi, quien ha abogado por unas primarias "limpias y con garantías". Los aspirantes han reclamado a Ferraz que intervenga para que se garantice un proceso transparente, pidiendo también que algún representante del Comité Federal, a modo de "cascos azules" o de "observadores internacionales", esté presente el domingo durante la votación, que presumiblemente se celebrará en la sede de UGT de 10 a 20 horas.

Por otro lado, ambos candidatos han denunciado el nuevo movimiento de la dirección local para boicotear también la celebración del debate en la sede de CC OO, la nueva ubicación que habían propuesto tras proponer sin éxito la sede de UGT y de la Sede Universitaria de Alicante. Estas dos entidades, tras dar el visto bueno a la celebración del debate, dieron ayer marcha atrás, alegando que cederían las instalaciones solamente si había acuerdo de los tres candidatos, huyendo así de pugnas partidistas.

El pacto entre los tres aspirantes no se cerró ayer porque los representantes de Sanguino se negaron a debatir fuera de la sede socialista en Alicante, en la calle Pintor Gisbert. Ese lugar fue finalmente el impuesto por la dirección local, que avala a Sanguino, argumentando la falta de acuerdo entre los aspirantes a alcaldable socialista en las próximas elecciones del 26 de mayo. Montesinos y Asensi coinciden a la hora de señalar que la sede no cumple los requisitos mínimos: ni por espacio ni por accesibilidad, entre otras cuestiones.

Esta mañana, representantes de CC OO también han reculado. Así los críticos con Franco se han quedado de nuevo sin sede alternativa para el debate, que la dirección local mantiene fijado en la sede del partido para mañana miércoles (19 horas). Montesinos y Asensi, sin embargo, han confirmado hoy que no acudirán a esa cita ante la imposición de la dirección del partido controlada por Franco. "El partido sigue con las mismas formas de siempre. Decían que Sanguino venía a darle un aire fresco, pero huele a naftalina. No acudiremos a ese debate porque no estamos de acuerdo con las decisiones unilaterales. Nos ofrecemos a debatir en cualquier otro foro", ha añadido Montesinos. En la misma línea, Asensi ha incidido en que las condiciones puestas por el entorno de Sanguino, contrario a alcanzar un acuerdo con los otros dos aspirantes, evidencian el rechazo al debate a tres bandas: "Nunca han querido debate, las condiciones son una forma de que no haya. El debate tiene que ser bajo la base de un acuerdo de los candidatos, y no con uno de ellos imponiendo las condiciones [en alusión al equipo de Sanguino]. Además, han intentado que otras instituciones impidan que se pueda hacer el debate en sus sedes".

Montesinos y Asensi, por otra parte, han vuelto a rechazar la posibilidad de alcanzar un acuerdo previo a las primarias para unir fuerzas contra el candidato avalado por Franco y por Puig. "Es algo que ya está decidido. Nos vamos a presentar en solitario, luego ya veremos...".