El adelanto electoral divide a los partidos valencianos

El anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones para el domingo 28 de mayo ha tenido una acogida desigual entre los partidos políticos valencianos, quienes con su propia cita electoral a la vuelta de la esquina (tan sólo un mes después), el anuncio les rompe en mil pedazos su estrategia y les obliga a repensar su propia campaña. Formalmente, la noticia fue acogida con entusiasmo por el PP y Ciudadanos, que ven la posibilidad de llegar a la Moncloa. Los socialistas, que hubieran preferido unas generales en otoño, después de las autonómicas, ofrecen también una lectura positiva al desaparecer la peor de sus opciones: un superdomingo electoral. Compromís también hubiera preferido espaciar las citas electorales, mientras que Podemos habló abiertamente de "una mala noticia".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado esta mañana, tras el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar elecciones, que "en principio" mantiene la fecha de convocatoria de las elecciones autonómicas para el 26 de mayo, aunque su adelanto es una posibilidad que existe "Está ahí y la adoptaría siempre en función de los intereses generales de los valencianos", ha dicho.

Puig pide un debate sereno

Puig ha pedido un debate "sereno" sobre los problemas de la Comunitat Valenciana y que no sirva para que las derechas "tapen sus vergüenzas con banderas". Sobre la coincidencia de las elecciones generales con el puente en Valencia por la festividad de San Vicente --que cae el lunes 29 de abril-- ha admitido que esto puede influir, pero ha mostrado su confianza en que la ciudadanía vote por la importancia de esos comicios.

Por su parte, el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, que el adelanto es "una excelente noticia para España, los españoles y los valencianos", porque quiere decir que los ciudadanos son "protagonistas de su destino".

Mata se ha mostrado convencido de que estos comicios tendrán una "gran polarización", por lo que "el mundo progresista se tiene que articular" y hay que "tener memoria" sobre lo que pasó en los momentos "más duros" de Europa, de la gestión del PP durante 20 años en el Consell, y de lo que se ha hecho los últimos cuatro años.

Bonig:"Lo mejor que podía pasar"

Por su parte, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha considerado que el adelanto electoral "es lo mejor que podía pasar" y ha asegurado que "están preparados", aunque ha indicado que hubiera preferido haber concentrado todas las votaciones en un 'superdomingo' el 26 de mayo, para ahorrar de 200 millones de euros.

"Pero Sánchez está pensando en él, exclusivamente en él, por eso convoca el 28 de abril, por eso utiliza la Presidencia del Gobierno, quiere primero las generales para que todos los barones socialistas estén movilizados y puedan remar en la misma dirección", ha dicho, criticando que haya empezado hoy mismo la campaña "desde una institución (Moncloa) objetiva y neutral, al servicio de los españoles y con dinero de todos".

"Hacía tiempo que no se veía una expresión de filibusterismo y de trilerismo como esa, con un discurso a lo Chávez y al más puro estilo grandilocuente, plagado de falsedades". En su opinión, la moción de censura "no fue constructiva", sino para echar a Mariano Rajoy con un compromiso de convocar inmediatamente elecciones. "Y han pasado 8 meses de agonía hasta que se ha dado de bruces con la realidad y ha tenido que convocar puesto que no tenía apoyos parlamentarios para continuar", ha continuado la presidenta del PPCV. Bonig ha recurrido al conflicto catalán para asegurar que el pueblo "decidirá y votará libre y democráticamente lo que le usurpó en esa moción de censura" y dirá "que no quiere un gobierno como el del señor Sánchez, sin principios, sin valores y al servicio de los separatistas".

Respecto a que la fecha elegida caiga en pleno puente en Valencia y pueda hacer aumentar la abstención, ha señalado que "por lo menos toda la gente del bloque de centro derecha está movilizada y tiene ganas de acudir a las urnas a decirle a Sánchez que no quieren sus políticas y su diálogo con aquellos que no quieren dialogar y lo único que quieren es romper con España". "Nosotros en plena Semana Santa seguiremos haciendo campaña, asistiremos como hemos asistido toda la vida", ha dicho.

Sobre la posibilidad de un adelanto de las autonómicas, ha indicado que "ya solo faltaba" eso y aunque es potestad del presidente Ximo Puig "serán unos cuantos millones más a las debilitadas arcas públicas".

Mucho menos entusiasmado se ha mostrado el secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, para quien la convocatoria es una "muy mala noticia" porque supone que "se ha roto una oportunidad de avanzar a nivel estatal tras una década de recortes y políticas de desigualdad".

Asimismo, ha lamentado que conlleva la "ruptura" del preacuerdo firmado entre el Gobierno y su formación a nivel estatal Unidos Podemos que, aunque ha admitido que "no era perfecto", "sí introducía grandes mejoras directas para la mayoría".

Compromís quiere hablar de los problemas valencianos

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Mònica Álvaro ha señalado este viernes que su formación habría preferido que la convocatoria de elecciones fuera en otoño para tener un tiempo en el que "poder hablar de los problemas de los valencianos" de cara al 26 de mayo, pero en todo caso el partido está "preparado" y apuesta por una "Confederación Botánica" para el Senado que no se pudo materializar en los anteriores comicios generales.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, en las que ha resaltado que la fecha elegida, el 28 de abril, va a pillar a los valencianos "con las papeletas en una mano y en la otra la mona de pascua", por lo que habrá que "hacer correr" que se necesita que "se movilicen y acudan a las urnas para defender sus convicciones".

Ciudadanos aplaude el fin de la legislatura

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Toni Subiela, ha calificado de gran día el anuncio de Sánchez. "Esta legislatura se tuvo que acabar hace nueve meses, pero Sánchez quiso alargarla y ha sido la legislatura más dañina", ha indicado. " Pero ahora, por fin, por nuestros votos van a decidir", ha añadido. Respecto a un posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, Subielas ha pedido "no marear con las fechas" y sobre todo, que no sea una decisión partidista. "Estamos preparados y dispuestos para las elecciones", ha asegurado.